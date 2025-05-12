Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Fiagro.

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в случае отсутствия ответа от России проведет очередные переговоры, поскольку предложение перемирия действует только до вечера понедельника, 12 мая.

Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно,

– сказал он журналистам.



