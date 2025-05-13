Во время пресс-конференции перед поездкой Зеленского в Стамбул президента попросили прокомментировать заявления Стива Уиткоффа по оккупированным территориям и тому подобное. Президент ответил: следует посмотреть на даты интервью Уиткоффа, потому что эти заявления звучали значительно раньше.

Напомним, Стив Уиткофф назвал камнем преткновения во время переговоров вопрос ЗАЭС и оккупированных территорий.

Я эти сигналы много раз видел, в разном формате – и от разведок, и от разных переговорщиков. Мне кажется, это прежде всего сигналы России. По моему мнению, идеологически это очень на них похоже – будто пойти на какой-то компромисс, но на самом деле не пойти,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул: ЗАЭС – очень сложный объект и работать с ней может только Украина. Однако нужно время на восстановление, поэтому станция начнет работать через 2 – 2,5 года, когда вернется под контроль Киева.

Без нас она работать ни на кого не будет,

– поставил точку лидер государства.

В любом случае нужно сначала договориться о прекращении огня, а уже потом вести речь о ЗАЭС и тому подобное.