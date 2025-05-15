Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Анкары. Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в Турцию и уже отправился в Албанию.

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Зеленский едет в Албанию

Таким образом, окончательно подтверждено, что в переговорах в Стамбуле Зеленский участвовать не будет.

Завтра утром мы с Президентом Эрдоганом объединимся и присоединимся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании в городе Тирана. Там будет более сорока лидеров,

– заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом.

Завтра, 16 мая, глава государства примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Тиране.

Тем временем украинская делегация, возглавляемая министром обороны Рустемом Умеровым, отправилась в Стамбул. Там, по словам МИД России, сегодня может начаться встреча с делегацией Кремля, которую возглавляют чиновники второго эшелона – без участия Путина.