Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента.

Дивіться також "Росія прикриває наступ бутафорними делегаціями": деталі з пресконференції Зеленського в Анкарі

Хто увійшов у склад української делегації на переговорах у Стамбулі

Про склад делегації України на переговорах у Туреччині стало відомо увечері 15 травня. Володимир Зеленський раніше говорив, що з тих, хто приїхав в Анкару, в Стамбул поїдуть не всі. Наприклад, Василя Малюка не буде на переговорах. Тоді мовилося, що українська делегація має представників усіх розвідок.

Рустем Умєров, як відомо, очолить делегацію.

Він має право вносити за погодженням з президентом зміни до складу делегації України та залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.

Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (місто Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру,

– ідеться в тексті указу.

Отже, хто поїде на переговори від України:

Рустем Умєров – міністр оборони;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

Олександр Поклад – заступник голови СБУ;

Олег Луговський – перший заступник голови СЗР;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР;

Євген Шинкарьов – заступник начштабу Командування Повітряних сил;

Олександр Дьяков – заступник начштабу Командування ВМС;

Олексій Маловацький – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу апарату забезпечення головкома ЗСУ;

Олександр Бевз – радник керівника Офісу Президента.

До указу додаються таємні директиви делегації України для участі в переговорному процесі з Туреччиною, США та Росією.