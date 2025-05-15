Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває у Туреччині, повідомила, що під час спілкування з журналістами український лідер наголосив, що, не зважаючи на низький рівень представленої Росією делегації, але з поваги до Трампа й Ердогана, українська сторона спробує досягти перших кроків до завершення війни.

Дивіться також Зеленський прокоментував заяву Трампа про необхідність прямих переговорів США та Росії

Коли пройдуть переговори, хто буде третьою стороною

Наразі точно невідомо, коли саме розпочнуться переговори у Стамбулі: або ввечері 15 травня або зранку 16-го. Варто брати до уваги те, що українській делегації потрібен час, аби прибути до Стамбула, оскільки вона перебувала в Анкарі разом з Зеленським.

Президент України зазначив, що прямих контактів з російською стороною в української впродовж 15 травня не було. Наразі для нашої держави ключовим є те, аби під час перемовин була присутня третя сторона.

Адже Росія вправно вміє інтерпретувати на свій лад будь-що, що може бути озвучено українською делегацією. Тому важливо, аби третя сторона донесла до Трампа реальну картину того, що відбуватиметься за зачиненими дверима під час переговорів.

Є неповага до всіх сторін цих перемовин, тому що час зустрічі не визначений. Тому українська делегація буде у Стамбулі 15 травня і на всяк випадок 16 травня. Мають бути США і турецька сторона,

– заявив Зеленський.

Від США 16 травня у Стамбулі перебуватимуть спецпосланець американського президента Віткофф та держсекретар США Рубіо. Нині обговорюється сценарій того, що може відбутися окрема зустріч представників Сполучених Штатів та України, аби публічно підбити підсумки переговорів.

"Ми будемо конструктивними й присутніми у різних форматах, які будуть домовлені. Однак начальнику Генштабу, очільнику СБУ і ще кільком людям в українській делегації, які зі мною приїхали, а також мені там робити нічого, бо Путін не прилетів", – пояснив Зеленський.

Російська армія активізувалася на фронті

Український лідер наголосив, що всі сторони мають демонструвати готовність до переговорів, а першим кроком до цього має бути безумовне припинення вогню. Однак російські війська посилили тиск на всій лінії фронту, пріоритетним напрямком зокрема визначили Сумську область, сконцентрувавши там 67 тисяч бійців.

Сьогодні росіяни не демонструють готовності до переговорів. Росія прикриває наступ бутафорними делегаціями. Росіяни вже розпочали свій, як вони анонсували, "великий літній наступ",

– зауважила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.

Ймовірно, що поки Росія не реалізує свій наступальний потенціал на полі бою, навряд чи Кремль дійсно буде готовий до серйозних переговорів.

Нагадаємо, що помічник очільника Кремля Мединський 15 травня заявив, що російська делегація готова до відновлення прямих перемовин з українською стороною у Стамбулі. З його слів, Росія допускає обговорення "можливих компромісів".