Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находится в Турции, сообщила, что во время общения с журналистами украинский лидер отметил, что, несмотря на низкий уровень представленной Россией делегации, но из уважения к Трампу и Эрдогану, украинская сторона попытается достичь первых шагов к завершению войны.

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Когда пройдут переговоры, кто будет третьей стороной

Пока точно неизвестно, когда именно начнутся переговоры в Стамбуле: или вечером 15 мая или утром 16-го. Стоит принимать во внимание то, что украинской делегации нужно время, чтобы прибыть в Стамбул, поскольку она находилась в Анкаре вместе с Зеленским.

Президент Украины отметил, что прямых контактов с российской стороной в украинской в течение 15 мая не было. Сейчас для нашего государства ключевым является то, чтобы во время переговоров присутствовала третья сторона.

Ведь Россия умело умеет интерпретировать на свой лад все, что может быть озвучено украинской делегацией. Поэтому важно, чтобы третья сторона донесла до Трампа реальную картину того, что будет происходить за закрытыми дверями во время переговоров.

Есть неуважение ко всем сторонам этих переговоров, потому что время встречи не определено. Поэтому украинская делегация будет в Стамбуле 15 мая и на всякий случай 16 мая. Должны быть США и турецкая сторона,

– заявил Зеленский.

От США 16 мая в Стамбуле будут находиться спецпосланник американского президента Уиткофф и госсекретарь США Рубио. Сейчас обсуждается сценарий того, что может состояться отдельная встреча представителей Соединенных Штатов и Украины, чтобы публично подвести итоги переговоров.

"Мы будем конструктивными и присутствовать в различных форматах, которые будут договорены. Однако начальнику Генштаба, главе СБУ и еще нескольким людям в украинской делегации, которые со мной приехали, а также мне там делать нечего, потому что Путин не прилетел", – объяснил Зеленский.

Российская армия активизировалась на фронте

Украинский лидер подчеркнул, что все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам, а первым шагом к этому должно быть безусловное прекращение огня. Однако российские войска усилили давление на всей линии фронта, приоритетным направлением в частности определили Сумскую область, сконцентрировав там 67 тысяч бойцов.

Сегодня россияне не демонстрируют готовности к переговорам. Россия прикрывает наступление бутафорскими делегациями. Россияне уже начали свое, как они анонсировали, "большое летнее наступление",

– отметила ведущая 24 Канала Андриана Кучер.

Вероятно, что пока Россия не реализует свой наступательный потенциал на поле боя, вряд ли Кремль действительно будет готов к серьезным переговорам.

Напомним, что помощник главы Кремля Мединский 15 мая заявил, что российская делегация готова к восстановлению прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле. По его словам, Россия допускает обсуждение "возможных компромиссов".