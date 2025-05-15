Такое заявление в четверг, 15 мая, сделал помощник российского диктатора Владимир Мединский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как в России комментируют переговоры

"Российская делегация готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможных компромиссов, их обсуждению", – сказал Владимир Мединский, отметив, что у российской делегации "рабочий настрой присутствует".

Позже глава российской делегации рассказал, что в среду, 14 мая, Владимир Путин провел совещание, на котором поставил задачи и определил переговорную позицию России. Комментируя это, он упрекнул Украину

Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад,

– заявил он.

По словам Мединского, российская делегация имеет все необходимые компетенции и полномочия для ведения переговоров, мол, она настроена на конструктивный лад, а также на поиск "возможных решений и точек соприкосновения".

"Задача прямых переговоров с украинской стороной рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", – добавил помощник диктатора в комментарии представителям СМИ.

Напомним, в состав российской делегации входят помощник Путина Мединский, заместитель министра иностранных дел Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Костюков, и заместитель министра обороны Фомин.