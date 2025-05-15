Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Навіщо українська делегація поїде у Стамбул

Зеленського не буде на перемовинах з Росією, але поїде делегація від нашої держави. Це зроблено з поваги до США, Туреччини і задля спроби зробити перші кроки до деескалації, тобто припинити вогонь.

Водночас усіх українських чиновників, які приїхали в Анкару, в Стамбулі не буде. Мова про Василя Малюка та представників Генерального штабу.

Нашу делегацію очолить Рустем Умєров.

Як пояснив президент, зустріч має бути у форматі турецької, американської, української і російської присутності. Умєров володіє всіма цими мовами та входить у склад переговорної групи.

