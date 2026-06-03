Що відомо про завершення відновлення дорожнього покриття?

Про те, де продовжать ремонти доріг, йдеться у повідомленні Олексія Кулеби.

Дивіться також Дорожчі квартири й дешевше пальне: яких цін на бензин, продукти, долар і житло чекати в червні

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України заявив, що основні планові роботи з відновлення дорожнього покриття на дорогах державного значення вже завершили.

Зауважте! З початку 2026 року в Україні відремонтували майже 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Попри складні погодні умови та безпекові виклики роботи тривали в усіх областях країни,

– додав Кулеба.

Зокрема він пояснив, що пріоритетними для ремонту були маршрути, що забезпечують перевезення людей, вантажів. А також роботу бізнесу, експорт, гуманітарну логістику, оборону держави.

Найбільші роботи провели на ключових дорогах країни:

М-06 Київ – Чоп;

М-05 Київ – Одеса;

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ;

М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро;

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Однак нині відновлення тривають. Як зазначив Олексій Кулеба, після завершення першочергових робіт, ресурси спрямують на прифронтові області.

До того ж темпи робіт не змінюють. Наприклад, за останню добу ліквідували пошкодження на площі дороги в 82 тисячі квадратних метрів.

Важливо! На дорогах державного значення працюють 84 дорожні бригади та понад 900 фахівців.

Щодо прифронтового сполучення – тривають погодження з Генеральним штабом для визначення критично важливих шляхів:

військової логістики;

евакуації;

гуманітарних перевезень;

забезпечення прифронтових громад.

Дороги під час війни – це швидкість військової логістики, робота економіки, стійкість громад і підтримка наших Сил оборони,

– зазначив Олексій Кулеба.

Водночас він акцентував, що для оперативного фінансування готують окремі рішення. Це дозволить виконувати роботу там де цього потребує безпекова ситуація.

До слова, Юлія Свириденко додала, що 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього покриття, які вже відремонтували, – це найвищий показник за період повномасштабного вторгнення.