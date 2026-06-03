Что известно о завершении восстановления дорожного покрытия?
О том, где продолжат ремонты дорог, говорится в сообщении Алексея Кулебы.
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Вице-премьер-министр по восстановлению Украины заявил, что основные плановые работы по восстановлению дорожного покрытия на дорогах государственного значения уже завершили.
Заметьте! С начала 2026 года в Украине отремонтировали почти 14 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Несмотря на сложные погодные условия и вызовы безопасности работы продолжались во всех областях страны,
– добавил Кулеба.
В частности он пояснил, что приоритетными для ремонта были маршруты, обеспечивающие перевозки людей, грузов. А также работу бизнеса, экспорт, гуманитарную логистику, оборону государства.
Наибольшие работы провели на ключевых дорогах страны:
- М-06 Киев – Чоп;
- М-05 Киев – Одесса;
- М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;
- М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр;
- М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.
Однако сейчас восстановление продолжаются. Как отметил Алексей Кулеба, после завершения первоочередных работ, ресурсы направят на прифронтовые области.
К тому же темпы работ не меняют. Например, за последние сутки ликвидировали повреждения на площади дороги в 82 тысячи квадратных метров.
Важно! На дорогах государственного значения работают 84 дорожные бригады и более 900 специалистов.
По прифронтовому сообщению – продолжаются согласования с Генеральным штабом для определения критически важных путей:
- военной логистики;
- эвакуации;
- гуманитарных перевозок;
- обеспечения прифронтовых общин.
Дороги во время войны – это скорость военной логистики, работа экономики, устойчивость общин и поддержка наших Сил обороны,
– отметил Алексей Кулеба.
В то же время он акцентировал, что для оперативного финансирования готовят отдельные решения. Это позволит выполнять работу там где этого требует ситуация с безопасностью.
К слову, Юлия Свириденко добавила, что 14 миллионов квадратных метров дорожного покрытия, которые уже отремонтировали, – это самый высокий показатель за период полномасштабного вторжения.
- Напомним, что в Украине запустили Северный обход Ровно, что создаст новые экономические возможности для государства и уменьшит транспортную нагрузку в регионе.
- В то же время цель проекта – более быстрый выход на международный транспортный коридор М-06 Киев – Чоп и к пунктам пропуска на украинско-польской границе.