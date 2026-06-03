Что известно о новой дороге?

О том, на что повлияет новый маршрут, говорится в сообщении Алексея Кулебы.

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Министр развития общин и территорий Украины заявил, что в Украине запустили Северный обход Ровно.

Новая дорога с протяженностью в 14,5 километров должна улучшить сообщение между регионами. В то же время цель проекта – быстрый выход к международному транспортному коридору М-06 Киев – Чоп. А также к пунктам пропуска на украинско-польской границе:

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Ягодин;

Устилуг;

Угринов.

В то же время чиновник отметил, что решение имеет преимущества для транспортной системы и государства в целом. То есть в Ровно смогут разгрузить дороги от транзитного транспорта. В частности для региона открываются новые возможности развития.

Государство тоже будет иметь пользу, ведь дорога в обход Ровно позволит:

усилить логистику;

укрепить экономические связи;

иметь международный транспортный коридор.

Заметьте! С 14,5 километров всего участка дороги – 6 километров достроили, как новую дорогу; 4 километра реконструировали; 4,5 километра дороги и искусственных сооружений отремонтировали.

В частности отмечается, что проект начали еще в 2019 году. Однако с началом войны работы приостановили. Из-за того что начались разрушения недостроенных мостовых сооружений, могли бы быть значительные убытки. Поэтому, один из крупнейших дорожных проектов нужно было завершить как можно быстрее.

В то же время Кулеба добавил, что проект имеет особое значение во время войны. Новый путь усиливает маршруты к западной границе, улучшает перевозки гуманитарных и военных грузов. Также повышает устойчивость транспортной системы.

Напомним, относительно железнодорожного сообщения есть риск, что летом не будет хватать билетов на всех желающих. Ведь из-за российских обстрелов 46 пассажирских вагонов Укрзализныци уничтожено. Еще 200 поврежденных вагонов нуждаются в ремонте.

Укрзализныця советует планировать путешествия и поездки заблаговременно. Это в частности связано с тем, что спрос в летний сезон растет, а количество вагонов – наоборот.