Как изменились экономические прогнозы в России?

Рост должен состояться на 0,7% вместо спада на 0,6%, который Институт прогнозировал ранее, о чем пишет The Moscow Times.

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Главной причиной пересмотра называют скачок цен на нефть. Дело в том, что предыдущий прогноз не учитывал последствий войны на Ближнем Востоке, а "изменение внешних условий спасает бюджет от секвестра, а российскую экономику – от рецессии".

Прогноз рецессии ИНП РАН обнародовал в начале апреля. Вскоре после этого Путин раскритиковал правительство и Центральный банк за слабые экономические показатели, которые оказались хуже прогнозов.

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Президент России потребовал принять "конкретные меры", чтобы остановить спад.

После пересмотра прогноза академики отмечают, что рост цен на нефть и спроса на нее в результате перекрытия Ормузского пролива позволит экономике избежать худшего сценария,

– говорится в материале.

В своих первоначальных оценках они обращали внимание на обвал нефтегазовых доходов бюджета и заявляли, что расходы государственной казны "неизбежно и достаточно существенно" придется сокращать уже в этом году.

В РАН также прогнозировали "управляемую" девальвацию рубля для увеличения сырьевой ренты, указывая, что все это вместе – сокращение бюджетных расходов в стагнирующей экономике и обесценивание рубля – "однозначно привело бы к сокращению ВВП в 2026 году".

Напомним! Но цены на нефть начали расти после начала войны в Иране и с середины марта колеблются вблизи отметки 100 долларов за баррель.

В то же время эксперты ИНП РАН призывают не переоценивать влияние нефтяных котировок на экономику: рост ВВП может ускориться не более чем на 0,5 процентного пункта.

Дорогая нефть предоставила шанс собрать запланированные нефтегазовые доходы, что позволит не увеличивать бюджетный дефицит еще больше. Это также поможет Центробанку снизить ключевую ставку и ослабить давление на экономику и бюджет.

Однако, ИНП прогнозирует сокращение инвестиций в этом году на 1,2%. Учреждение также отмечает устойчивую тенденцию к снижению производства в фондообразующем секторе (строительство, черная металлургия и т.д.)

Обратите внимание! Похожие оценки имеет близкий к Кремлю аналитический центр ЦМАКП: неожиданные нефтяные сверхприбыли не превратятся в инвестиции, а лишь несколько улучшат ситуацию с бюджетом и поддержат рост "по потребительскому контуру" (это зарплаты, доходы и потребление).

Что происходит в России?

Напомним, что Владимира Путина не очень волнуют экономические прогнозы. Он призывает искать экономию в других отраслях, которые не касаются военных расходов.

Минобороны России сейчас требует дополнительного финансирования. Однако чиновники Минфина и Центрального банка сообщили, что действующий уровень запланированных оборонных расходов является опасным. Дело в том, что он угрожает опасным расширением бюджетного дефицита.

В то же время украинские дроны продолжают поражать НПЗ России. Например, нефтеперерабатывающий завод в Волгограде приостановил свою работу. Это произошло как раз после атаки, 29 мая.