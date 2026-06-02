Як змінились економічні прогнози у Росії?

Зростання має відбутися на 0,7% замість спаду на 0,6%, який Інститут прогнозував раніше, про що пише The Moscow Times.

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Головною причиною перегляду називають стрибок цін на нафту. Річ у тім, що попередній прогноз не враховував наслідків війни на Близькому Сході, а "зміна зовнішніх умов рятує бюджет від секвестру, а російську економіку – від рецесії".

Прогноз рецесії ІНП РАН оприлюднив на початку квітня. Незабаром після цього Путін розкритикував уряд та Центральний банк за слабкі економічні показники, які виявилися гіршими за прогнози.

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Президент Росії вимагав вжити "конкретних заходів", щоб зупинити спад.

Після перегляду прогнозу академіки зазначають, що зростання цін на нафту та попиту на неї внаслідок перекриття Ормузької протоки дозволить економіці уникнути найгіршого сценарію,

– йдеться у матеріалі.

У своїх початкових оцінках вони звертали увагу на обвал нафтогазових доходів бюджету та заявляли, що витрати державної скарбниці "неминуче й досить суттєво" доведеться скорочувати вже цього року.

У РАН також прогнозували "керовану" девальвацію рубля для збільшення сировинної ренти, вказуючи, що все це разом – скорочення бюджетних витрат у стагнуючій економіці та знецінення рубля – "однозначно призвело б до скорочення ВВП у 2026 році".

Нагадаємо! Але ціни на нафту почали зростати після початку війни в Ірані й від середини березня коливаються поблизу позначки 100 доларів за барель.

Водночас експерти ІНП РАН закликають не переоцінювати вплив нафтових котирувань на економіку: зростання ВВП може прискоритися не більш ніж на 0,5 відсоткового пункту.

Дорога нафта надала шанс зібрати заплановані нафтогазові доходи, що дозволить не збільшувати бюджетний дефіцит ще більше. Це також допоможе Центробанку знизити ключову ставку та послабити тиск на економіку та бюджет.

Однак, ІНП прогнозує скорочення інвестицій цього року на 1,2%. Установа також відзначає стійку тенденцію до зниження виробництва у фондоутворювальному секторі (будівництво, чорна металургія тощо)

Зверніть увагу! Схожі оцінки має близький до Кремля аналітичний центр ЦМАКП: несподівані нафтові надприбутки не перетворяться на інвестиції, а лише дещо покращать ситуацію з бюджетом і підтримають зростання "за споживчим контуром" (це зарплати, доходи та споживання).

Що відбувається у Росії?

Нагадаємо, що Володимира Путіна не дуже хвилюють економічні прогнози. Він закликає шукати економію в інших галузях, які не стосуються військових витрат.

Міноборони Росії наразі вимагає додаткового фінансування. Однак посадовці Мінфіну та Центрального банку повідомили, що чинний рівень запланованих оборонних витрат є небезпечним. Річ у тім, що він загрожує небезпечним розширенням бюджетного дефіциту.

Водночас українські дрони продовжують вражати НПЗ Росії. Наприклад, нафтопереробний завод у Волгограді призупинив свою роботу. Це сталося якраз після атаки, 29 травня.