Сколько будет стоить строительство
Работы на объекте начались в конце мая, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области.
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Согласно данным системы Prozorro, реконструкция участка трассы М-06 будет состоять из трех очередей:
- стоимость первого этапа составляет 313,37 миллиона гривен;
- второго – 548,27 миллиона гривен;
- а третьего – 1,42 миллиарда гривен.
Компания Onur получила все контракты с каждой из очередей. Но договор по последнему этапу еще находится на стадии подписания.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В рамках первой очереди на трассе уже начали расчищать участок от поросли, разбирать и сооружать земляное полотно на подходах к мосту. Также продолжается изготовление мостовых балок.
На первом этапе компания должна возвести мост через реку Каменка с подходами и пешеходный мост. Далее планируют построить путепроводы и реконструировать левый проезд, а также переустроить инженерные сети.
В целом, по словам главы Агентства Сергея Сухомлина, проект предусматривает строительство 22 километров новой дороги.
После завершения работ Житомир перестанет быть транзитным коридором для тысяч автомобилей ежедневно, а основные транспортные потоки будут вынесены за пределы города,
– отметил Сухомлин.
Заметьте! Первую попытку построить эту дорогу начали еще в 2017 году. Тогда подрядчиком стала китайская компания Sinohydro Corporation, а финансирование осуществлялось за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Однако в 2020 году контракт с китайцами разорвали из-за плохого качества работ. Подрядчика обвиняли в том, что он использовал некачественные материалы, из-за чего возникли проблемы с основой дорожного покрытия.
Напомним, Польша рассматривает возможность присоединиться к строительству автомагистрали М10 от государственной границы до Львова. Речь идет о дороге протяженностью около 80 километров, которая должна стать продолжением польской трассы А4 от пункта пропуска Корчева – Краковец. Предполагается, что финансирование проекта может осуществляться при участии польского правительства, а к выполнению работ планируют привлечь компании из Польши.
Между тем в Украине уже открыли Северный обход Ровно. Новая дорога длиной 14,5 километра должна улучшить логистику между регионами и обеспечить более быстрый доступ к международной трассе М-06 Киев – Чоп, а также к пунктам пропуска на границе с Польшей.
Кроме того, в стране завершили основные запланированные работы по ремонту покрытия на дорогах государственного значения. Общая площадь отремонтированных участков достигла 14 миллионов квадратных метров, что стало самым высоким показателем за весь период полномасштабной войны.