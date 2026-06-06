Сколько будет стоить строительство

Работы на объекте начались в конце мая, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области.

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Согласно данным системы Prozorro, реконструкция участка трассы М-06 будет состоять из трех очередей:

стоимость первого этапа составляет 313,37 миллиона гривен;

второго – 548,27 миллиона гривен;

а третьего – 1,42 миллиарда гривен.

Компания Onur получила все контракты с каждой из очередей. Но договор по последнему этапу еще находится на стадии подписания.

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В рамках первой очереди на трассе уже начали расчищать участок от поросли, разбирать и сооружать земляное полотно на подходах к мосту. Также продолжается изготовление мостовых балок.

На первом этапе компания должна возвести мост через реку Каменка с подходами и пешеходный мост. Далее планируют построить путепроводы и реконструировать левый проезд, а также переустроить инженерные сети.

В целом, по словам главы Агентства Сергея Сухомлина, проект предусматривает строительство 22 километров новой дороги.

После завершения работ Житомир перестанет быть транзитным коридором для тысяч автомобилей ежедневно, а основные транспортные потоки будут вынесены за пределы города,

– отметил Сухомлин.

Заметьте! Первую попытку построить эту дорогу начали еще в 2017 году. Тогда подрядчиком стала китайская компания Sinohydro Corporation, а финансирование осуществлялось за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Однако в 2020 году контракт с китайцами разорвали из-за плохого качества работ. Подрядчика обвиняли в том, что он использовал некачественные материалы, из-за чего возникли проблемы с основой дорожного покрытия.