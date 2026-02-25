Какую помощь получила Украина в связи с годовщиной вторжения?

О них подробно рассказали на сайте Офиса Президента.

Так, например, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом энергетическом плане: Repair, Rebuild, Restart. Он будет предусматривать пакет на 920 миллионов евро для стабилизации энергетики Украины.

Руководительница Европейского парламента Роберта Мецола подписала от имени Европарламента соглашение о предоставлении Украине кредита объемом 90 миллиардов евро. Об этом она сообщила в соцсети Х.

В частности партнеры выделили Украине новые пакеты поддержки:

Швеция – пакет военной помощи на более 1,5 миллиарда долларов.

Норвегия – 1,2 миллиарда долларов на совместное производство дронов.

Дания – дополнительные 510 миллионов евро на военную поддержку Украины в 2026 году и 120 миллионов евро гуманитарной и энергетической помощи.

Финляндия – 20 миллионов евро на гуманитарную помощь и 52 генератора.

Литва – 30 ракет к ПЗРК, принято Совместное заявление о намерениях по сопроизводству оборонной продукции на территории Литвы, а также финансирование первых проектов составит не менее 100 миллионов евро по программе SAFE.

Эстония – 11 миллионов евро в рамках программы PURL.

Латвия – 10 миллионов евро на PURL.

Исландия – 200 тысяч евро на энергетическое оборудование.

В целом лидеры стран Северной Европы и Балтии заявили, что в этом году сумма оборонной помощи Украине составит почти 12,5 миллиарда евро, в частности с взносами в программу PURL.

Великобритания – 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку украинской энергосистемы, 5,7 миллиона фунтов стерлингов гуманитарной помощи для общин вблизи линии фронта и ВПО, 30 миллионов фунтов стерлингов на поддержку устойчивости украинского общества и привлечения виновных к ответственности за военные преступления.

Канада – 2 миллиарда канадских долларов военной помощи, 400 бронированных машин и 20 миллионов канадских долларов в Фонд поддержки энергетики Украины.

Новая Зеландия – 4,8 миллиона долларов США на гуманитарную помощь и в Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.

Хорватия – 1,5 миллиона евро в Фонд поддержки Украины, энергетическое оборудование на 500 тысяч евро и роботизированные разминирующие машины на 1,5 миллиона евро.

Партнеры также объявили о новых пакетах санкций против России. Например, Великобритания ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций, в частности против нефтегазовых доходов России и теневого флота.

Австралия ввела санкции против 180 юридических и физических лиц, а также судов теневого флота России, а еще снизила предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара США за баррель.

Канада – санкции против 21 человека, 53 организаций и 100 судов российского теневого флота. К тому же государство (так же как и Австралия) снижает ценовой потолок на российскую нефть до 44,1 доллара США за баррель.

Заметьте! Новая Зеландия ввела 34-й пакет санкций против физических лиц, компаний и судов, связанных с поддержкой России, а еще снизила предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара США за баррель.

Что еще следует знать о помощи Украине?