Механізм "білих списків" уже працює, причому один із співрозмовників стверджує, що після періоду збоїв система функціонує повноцінно. Інший зазначив, що доступ обмежений лише частково через відключення базових станцій у деяких районах столиці. Про це пише Kommersant.

Дивіться також Безстрокова ізоляція: Кремль готує росіян до життя без інтернету, ігноруючи мільярдні збитки

Кого допускають до мережі та чому?

Журналісти видання також перевірили роботу мережі на практиці. Зокрема, у московському метро мобільний інтернет працює лише для тих, хто входить до дозволеного переліку.

Представники найбільших операторів зв’язку – VimpelCom, MegaFon, MTS і T2 – відмовилися коментувати ситуацію. Запит також було надіслано до роскомнадзора.

Перебої з мобільним інтернетом у центральних районах Москви фіксують із 6 березня. За даними джерел, операторам могли дати розпорядження обмежити доступ до мережі в окремих частинах міста. Прессекретар президента РФ Дмітрій Песков заявив, що такі обмеження діятимуть стільки, скільки буде потрібно.

Як пише Bloomberg, економічні наслідки вже відчутні. За оцінками Kommersant, лише за перші п’ять днів обмежень бізнес міг втратити від 3 до 5 мільярдів рублів. Найбільше постраждали сервіси, що залежать від мобільного інтернету: кур’єрські служби, таксі, каршеринг і роздрібна торгівля з мобільними платіжними терміналами.

Таким чином, контрольований доступ до мережі впливає не лише на звичайних користувачів, а й на значну частину міської економіки, яка працює в режимі реального часу.