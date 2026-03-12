Користувачі з різних регіонів повідомляють про перебої в роботі Telegram. Найчастіше скарги стосуються того, що повідомлення не відправляються або приходять із затримкою, а медіафайли – фото, відео та документи – не завантажуються. Про це свідчать дані Downdetector.

Що відомо про збій у Telegram?

Також деякі користувачі зазначають, що чати відкриваються повільно або не оновлюються. У подібних випадках повідомлення можуть довго залишатися в статусі відправлення, а вкладення не відкриваються.

Подібні проблеми вже траплялися раніше. Збої у Telegram періодично виникають через технічні проблеми серверів, перевантаження системи або локальні проблеми з інтернет-з’єднанням.

У таких ситуаціях аналітики радять перевіряти статус сервісу на платформах моніторингу збоїв, наприклад Downdetector, де фіксують різке зростання кількості скарг під час масових проблем із сервісом.

На момент появи скарг офіційних пояснень щодо причин збою від команди Telegram не надходило. Зазвичай подібні технічні проблеми усувають протягом кількох годин після їх появи.