Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Що відомо про виїзд росіян за кордон через проблеми зі зв'язком?
За даними Google, рівень таких пошукових запитів підскочив до 88 балів зі 100 можливих. Це майже повторює пікові показники, які фіксувалися восени 2022 року під час оголошення часткової мобілізації.
Фактично реакція росіян на обмеження інтернету виявилася такою ж, як на мобілізацію. Як свідчить статистика, у подібних кризових ситуаціях громадяни одразу починають шукати варіанти виїзду за кордон.
Статистика Google / Фото Петра Андрющенка
Інтернет для багатьох росіян залишається ключовим джерелом інформації та зв'язку із зовнішнім світом. Тому його обмеження сприймається як сигнал до погіршення ситуації в країні та підштовхує людей до пошуку шляхів еміграції.
Що відомо про обмеження зв'язку в Росії?
У Москві з 3 березня фіксують перебої в роботі мобільного зв'язку на тлі тестування владою механізмів обмеження інтернету. Це призвело до значних економічних втрат для бізнесу та часткових збоїв у роботі сервісів, банкоматів і платежів. За даними російських ЗМІ, проблеми зачепили всіх основних операторів.
Тоді як влада пояснює обмеження "міркуваннями безпеки", а користувачі й компанії адаптуються до ситуації, переходячи на альтернативні способи зв'язку та офлайн-рішення.
В Адміністрації Путіна повернулись до технологій минулого століття. У Кремлі перейшли на стаціонарні телефони через погіршення зв'язку. Пєсков заявив, що місцевим жителям слід готуватись до тривалих відключень.
У Росії ці проблеми все сильніше впливають на життя у великих містах, де мешканці стикаються з труднощами у користуванні таксі, банківськими сервісами та повсякденними онлайн-інструментами. Також вони змушені частіше переходити на готівкові розрахунки й альтернативні засоби зв'язку. На цьому тлі експерти відзначають не лише зростання незручностей для населення, а й підвищену обережність серед чиновників.