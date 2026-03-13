Про це сказав Дмитро Пєсков російському виданню ТАСС на питання журналістів про те, чи не впливає обмеження зв'язку на роботу адміністрації Путіна

Що відомо про проблеми зі зв'язком у Москві?

Адміністрація російського диктатора Путіна повернулась до технологій минулого століття. Наразі у Кремлі всі перейшли на стаціонарні телефони. Причиною цього стало значне погіршення зв'язку у Москві за останній тиждень.

Також Пєсков закликав мешканців готуватись до тривалих відключень зв'язку, адже "київський режим застосовує все більш витончені методи атак". Він наголосив, що подібні заходи відбуваються для захисту громадян.

Цікаво! Мережа книгарень "Читай-місто" зросли в продажах на 48% з 6 по 10 березня, у порівнянні з попереднім тижнем. Водночас у Wildberries повідомили, що за той же період користувачі платформи придбали на 73% більше пейджерів, ніж місяцем раніше. Також різко зріс попит на рації +27% місяць до місяця і стаціонарні телефони +25%.

Нагадаємо, що перебої фіксують з 3 березня, особливо у центрі міста та в метро, через що частина сервісів працює лише через так звані "білі списки". За даними російських медіа, обмеження мобільного інтернету вже застосовуються в десятках регіонів. Однак бізнес зазнає значних збитків — особливо сфера доставки, каршеринг і заклади без дротового підключення.

Які проблеми виникають в росіян через війну?