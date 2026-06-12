5, 10 или 25%: что предлагают делать при разных уровнях безработицы?

В компании допускают,, что автоматизация может привести к значительному сокращению рабочих мест, поэтому уже сейчас закладывают 350 миллионов долларов на поиск решений и поддержку экономики, пишет Gizmodo.

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Мы не стремимся к сокращению рабочих мест. Мы работаем над тем,, чтобы предотвратить это или минимизировать его. Определенный уровень сокращения,, хотя мы не можем сказать,, насколько,, может быть неотъемлемым следствием технологии,, и наш долг – подготовиться к нему и отреагировать на него,

– объяснили в Anthropic.

Известно, что у компании есть три различных предложения: одно для мира с 5% безработицей, одно с 10% безработицей и одно с так называемой «беспрецедентной безработицей» в 25%:

Текущий уровень безработицы составляет 4,3%.

В последний раз безработица ненадолго превышала 10% в 2020 году во время пандемии COVID-19, затем в 2009 году.

А самый высокий уровень безработицы в 20-м веке был во время Великой депрессии, когда уровень безработицы достиг 25% в 1933 году.

В случае умеренного ухудшения ситуации компания предлагает сосредоточиться на поддержке сотрудников и их адаптации к новым условиям.

Среди ключевых мер:

Расширение специальных инвестиционных счетов для граждан; Дополнительные возможности для молодежи; Гранты на переквалификацию; Реформа профессионального лицензирования; Страхование заработной платы; Стимулы для бизнеса, который будет переобучать работников вместо увольнения.

В своей статье компания объясняет, чт ,, что непонятно,, будут ли перебои в работе «временным шоком» или «длительной реструктуризацией,, при которой спрос на человеческий труд значительно и постоянно снижается».

Но в любом случае Anthropic говорит, что что-то нужно делать. В сценарии с 10% приоритетом в первую очередь ставят расширение страхования на случай безработицы, которое могут дополнить отраслевой поддержкой переходного периода и удовлетворением основных потребностей.

В самой ужасной ситуации с «беспрецедентной безработицей», что, вероятно, означает уровень свыше 25%, Anthropic считает, что для значительной части рабочей силы потребуется «замещение дохода».

Нам понадобятся новые источники налоговых поступлений и новые способы их широкого распределения, что может включать базовый доход, модели суверенного богатства и механизмы распределения акций,

– объясняет компания.

Откуда будут брать деньги?

В компании уже анализируют возможные источники финансирования таких программ. Среди вариантов называют:

повышение налога на прирост капитала;

налоги на потребление;

специальные сборы за использование искусственного интеллекта;

так называемые цифровые дивиденды от технологического сектора.

Anthropic объясняет,, что план ориентирован на США,, поскольку они являются американской компанией,, но принципы носят глобальный характер. В то же время компания пока не поддерживает ни одного конкретного решения для худшего сценария и продолжает исследования.

Мы надеемся обсудить эти вопросы с правительствами всего мира и включить их в повестку дня саммита G7 и предстоящего саммита по искусственному интеллекту в Женеве,

– заявили в компании.

Какие профессии не заменит ИИ?