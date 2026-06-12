5, 10 или 25%: что предлагают делать при разных уровнях безработицы?
В компании допускают,, что автоматизация может привести к значительному сокращению рабочих мест, поэтому уже сейчас закладывают 350 миллионов долларов на поиск решений и поддержку экономики, пишет Gizmodo.
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Мы не стремимся к сокращению рабочих мест. Мы работаем над тем,, чтобы предотвратить это или минимизировать его. Определенный уровень сокращения,, хотя мы не можем сказать,, насколько,, может быть неотъемлемым следствием технологии,, и наш долг – подготовиться к нему и отреагировать на него,
– объяснили в Anthropic.
Известно, что у компании есть три различных предложения: одно для мира с 5% безработицей, одно с 10% безработицей и одно с так называемой «беспрецедентной безработицей» в 25%:Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
- Текущий уровень безработицы составляет 4,3%.
- В последний раз безработица ненадолго превышала 10% в 2020 году во время пандемии COVID-19, затем в 2009 году.
- А самый высокий уровень безработицы в 20-м веке был во время Великой депрессии, когда уровень безработицы достиг 25% в 1933 году.
В случае умеренного ухудшения ситуации компания предлагает сосредоточиться на поддержке сотрудников и их адаптации к новым условиям.
Среди ключевых мер:
- Расширение специальных инвестиционных счетов для граждан;
- Дополнительные возможности для молодежи;
- Гранты на переквалификацию;
- Реформа профессионального лицензирования;
- Страхование заработной платы;
- Стимулы для бизнеса, который будет переобучать работников вместо увольнения.
В своей статье компания объясняет, чт ,, что непонятно,, будут ли перебои в работе «временным шоком» или «длительной реструктуризацией,, при которой спрос на человеческий труд значительно и постоянно снижается».
Но в любом случае Anthropic говорит, что что-то нужно делать. В сценарии с 10% приоритетом в первую очередь ставят расширение страхования на случай безработицы, которое могут дополнить отраслевой поддержкой переходного периода и удовлетворением основных потребностей.
В самой ужасной ситуации с «беспрецедентной безработицей», что, вероятно, означает уровень свыше 25%, Anthropic считает, что для значительной части рабочей силы потребуется «замещение дохода».
Нам понадобятся новые источники налоговых поступлений и новые способы их широкого распределения, что может включать базовый доход, модели суверенного богатства и механизмы распределения акций,
– объясняет компания.
Откуда будут брать деньги?
В компании уже анализируют возможные источники финансирования таких программ. Среди вариантов называют:
- повышение налога на прирост капитала;
- налоги на потребление;
- специальные сборы за использование искусственного интеллекта;
- так называемые цифровые дивиденды от технологического сектора.
Anthropic объясняет,, что план ориентирован на США,, поскольку они являются американской компанией,, но принципы носят глобальный характер. В то же время компания пока не поддерживает ни одного конкретного решения для худшего сценария и продолжает исследования.
Мы надеемся обсудить эти вопросы с правительствами всего мира и включить их в повестку дня саммита G7 и предстоящего саммита по искусственному интеллекту в Женеве,
– заявили в компании.
Какие профессии не заменит ИИ?
- Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что искусственный интеллект пока не изменил рынок труда так радикально, как многие прогнозировали. Есть сферы, где ключевую роль играют человеческие эмоции, доверие и личное общение – и именно здесь технологиям будет труднее всего конкурировать с человеком. Наиболее устойчивыми к автоматизации, по его оценке, останутся профессии, связанные со здравоохранением, образованием, консалтингом, наставничеством и т. д.
- Вместо этого искусственный интеллект прогнозирует, что такие профессии, как переводчики, бухгалтеры, кассиры и операторы колл-центров, могут исчезнуть или сильно трансформироваться в Украине. Технологии заменяют рутинные задачи, но в то же время растет спрос на сложную аналитику и интерпретацию данных, требуя новых навыков.