Роль искусственного интернета в бизнесе
О том, как искусственный интеллект может помочь в бизнесе, говорится на ресурсе Roapp.
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ИИ имеет ряд преимуществ для бизнеса. В частности он может стать помощником, которому не нужно платить зарплату или согласовывать отпуска с больничными. Но перед тем, как покупать какой-то инструмент стоит проанализировать основные моменты.
То есть предпринимателям сначала нужно определить, с чем именно сможет помочь ИИ. Для малого бизнеса чаще всего это:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- формирование счетов, ответы на типичные вопросы клиентов, планирование сообщений – ежедневная рутина;
- сведение таблиц, подсчет расходов, прогнозирование – аналитика;
- письма, соцсети, техподдержка – коммуникация.
Основная проблема этих процессов в том, что они повторяются ежедневно, поэтому можно привлечь ИИ.
Что может делать ИИ вместо человека
Однако не все процессы поддаются автоматизации одинаково. Поэтому нужно выбрать задачи, которые ИИ сможет выполнять в первую очередь. Привлечение ИИ к работе бизнеса чаще всего начинается с:
- шаблонных ответов в мессенджерах;
- повторяющихся документов (счета, договоры);
- контент-планов для соцсетей;
- базовой финансовой аналитики.
Обратите внимание! Важно не перестраивать всю систему сразу. Можно попробовать с одного процесса, а дальше постепенно ввести следующие.
Одним из преимуществ использования ИИ является экономия времени. Если человек будет выполнять задачи от 20 до 40 минут, то искусственный интеллект может сделать это в разы быстрее.
В таких процессах автоматизация окупается фактически сразу:
- генерация документов;
- клиентские запросы;
- CRM-автоматизация (статус сделки, фиксация заказов);
- календари и бронирования.
Важно! По данным PwC, малый бизнес может автоматизировать до 60% рутинной работы.
В частности искусственный интеллект может помочь с продвижением малого бизнеса. Например, создавать контент или тексты и описания к нему.
Также это может быть помощь с Email-кампаниями, где нужно написать план и создать соответствующие сообщения. Создать рекламное объявление или проанализировать поведение покупателя тоже может ИИ.
Полезной новая технология также будет для чат-ботов, постанализов или сохранения истории клиента.
- Напомним, что развитие и внедрение искусственного интеллекта уже меняют рынок труда. Из-за этого возникает спрос на специалистов по кибербезопасности. Речь идет о специалистах, которые умеют реагировать на утечки данных, анализировать код и найти слабое место в цифровой инфраструктуре.
- В частности ИИ может полностью автоматизировать некоторые профессии. Например, специалист по вводу данных имеет 98% риска, что его работу "отберет ИИ". 92% риска, что ее заменит ИИ, имеет работа корректора.