Что известно об ударе по EUROMIX?

Атака произошла 31 мая в Днепре и привела к масштабному пожару, сообщили в EUROMIX.

По данным компании, дрон атаковал объект около полудня. После попадания на территории комплекса вспыхнул мощный пожар, который быстро распространился на склады и автомобили.

Среди работников пострадавших нет, однако теперь из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками продукции.

Наша команда уже работает над восстановлением операционных процессов и делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному режиму работы и обеспечить бесперебойные поставки товаров нашим клиентам,

– сообщили в компании.

Огонь охватил площадь около 10 тысяч квадратных метров, сообщили в ГСЧС. Спасателям пришлось работать в условиях постоянной угрозы повторных атак, а к ликвидации пожара привлекли роботизированную технику.

Последствия обстрела / фото ГСЧС

Что известно о Euromix?

Euromix работает на украинском рынке с 1996 года и входит в число крупнейших торгово-дистрибуционных компаний в сегменте FMCG. Она занимается импортом и поставками продуктов питания, бытовой химии и товаров повседневного спроса.

Компания обеспечивает поставки в большинство крупных торговых сетей страны, среди которых "Сильпо", "Ашан" и "Эпицентр". Ее логистическая сеть охватывает 10 областей Украины, 15 филиалов и два больших логистических хаба общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.