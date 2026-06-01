Що відомо про удар по EUROMIX?

Атака сталася 31 травня у Дніпрі та призвела до масштабної пожежі, повідомили в EUROMIX.

За даними компанії, дрон атакував об’єкт близько полудня. Після влучання на території комплексу спалахнула потужна пожежа, яка швидко поширилася на склади та автомобілі.

Серед працівників постраждалих немає, проте тепер через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками продукції.

Наша команда вже працює над відновленням операційних процесів і робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи та забезпечити безперебійне постачання товарів нашим клієнтам,

– повідомили в компанії.

Вогонь охопив площу близько 10 тисяч квадратних метрів, повідомили в ДСНС. Рятувальникам довелося працювати в умовах постійної загрози повторних атак, а до ліквідації пожежі залучили роботизовану техніку.

Наслідки обстрілу / фото ДСНС

Що відомо про Euromix?

Euromix працює на українському ринку з 1996 року та входить до числа найбільших торговельно-дистрибуційних компаній у сегменті FMCG. Вона займається імпортом і постачанням продуктів харчування, побутової хімії та товарів повсякденного попиту.

Компанія забезпечує поставки до більшості великих торговельних мереж країни, серед яких "Сільпо", "Ашан" та "Епіцентр". Її логістична мережа охоплює 10 областей України, 15 філій і два великі логістичні хаби загальною площею понад 20 тисяч квадратних метрів.