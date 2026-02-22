Які гроші можуть не декларувати ФОПи?
Це стосуються усіх груп фізичних осіб-підприємців, про що йдеться на сайті Taxer.
Так доходу ФОП на спрощеній системі не включаються з оподаткуванням податком на доходи фізичних осіб 18% та військовим збором 5%:
- пасивні доходи у вигляді процентів, страхові виплати й відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів;
- доходи, які отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Нагадаємо! В Україні відбулося підвищення ставки військового збору до 5% від об’єкта оподаткування (крім окремих категорій платників цього збору, для яких ставка залишається на рівні 1,5%). Про це повідомляли у Державній податковій службі.
Крім того, до складу доходу ФОПів на спрощеній системі оподаткування не включаються наступні суми:
- податок на додану вартість;
- фінансова допомога, яка отримана та повернута протягом 12 календарних місяців, а також кошти, що отримані як кредити;
- кошти цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також з бюджетів та державних цільових фондів, зокрема у межах державних або місцевих програм;
- кошти, що повертаються покупцю товару – платнику єдиного податку та/або повертаються підприємцем – платником ЄП покупцю товару, якщо така операція відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору тощо;
- гроші, які надійшли для оплати товару, реалізованих у період сплати інших податків, якщо вартість цих товарів була включена до загального оподатковуваного доходу ФОП;
- податок на додану вартість, нарахований на товари, що реалізовані у період сплати інших податків.
Зауважте! Також не потрібно вносити у декларацію кошти, які були зайво сплачені в якості податків і сум ЄСВ та повертаються підприємцю – платнику ЄП з бюджетів або державних цільових фондів.
Що ще слід знати ФОПам в Україні?
- Зареєструвати ФОП у 2026 році в Україні можна безоплатно. Це робиться через Дію за 10 хвилин.
- Водночас якщо людина закрила ФОП та переїхала за кордон, це не врятує від перевірки. Податкова служба самостійно вирішує, чи є підстави для проведення перевірки у зв’язку із закриттям ФОП.