Які гроші можуть не декларувати ФОПи?

Це стосуються усіх груп фізичних осіб-підприємців, про що йдеться на сайті Taxer.

Так доходу ФОП на спрощеній системі не включаються з оподаткуванням податком на доходи фізичних осіб 18% та військовим збором 5%:

пасивні доходи у вигляді процентів, страхові виплати й відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів;

доходи, які отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Нагадаємо! В Україні відбулося підвищення ставки військового збору до 5% від об’єкта оподаткування (крім окремих категорій платників цього збору, для яких ставка залишається на рівні 1,5%). Про це повідомляли у Державній податковій службі.

Крім того, до складу доходу ФОПів на спрощеній системі оподаткування не включаються наступні суми:

податок на додану вартість;

фінансова допомога, яка отримана та повернута протягом 12 календарних місяців, а також кошти, що отримані як кредити;

кошти цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також з бюджетів та державних цільових фондів, зокрема у межах державних або місцевих програм;

кошти, що повертаються покупцю товару – платнику єдиного податку та/або повертаються підприємцем – платником ЄП покупцю товару, якщо така операція відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору тощо;

гроші, які надійшли для оплати товару, реалізованих у період сплати інших податків, якщо вартість цих товарів була включена до загального оподатковуваного доходу ФОП;

податок на додану вартість, нарахований на товари, що реалізовані у період сплати інших податків.

Зауважте! Також не потрібно вносити у декларацію кошти, які були зайво сплачені в якості податків і сум ЄСВ та повертаються підприємцю – платнику ЄП з бюджетів або державних цільових фондів.

Що ще слід знати ФОПам в Україні?