Який розмір єдиного податку у 2026 році?

Йдеться про єдиний податок, ЄСВ і військовий збір. Детальніше про їх розміри розповіли в Державній податковій службі України.

Відтепер прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні становить 3 328 гривень. Максимальну ставку єдиного податку для I групи рахують як 10% від нього, тобто 332,80 гривні на місяць.

Отже, це 3 993,60 гривні за рік, однак конкретний розмір, як і раніше, визначає рішення органів місцевого самоврядування.

Зверніть увагу! Загальне податкове навантаження на ФОП першої групи у 2026 році складає 37 198,08 гривні. Йдеться про єдиний податок, ЄСВ та військовий збір. Натомість річний ліміт доходу – 1 444 049 гривень.

Однак Податковий кодекс передбачає застосування підвищеної ставки єдиного податку (15%) до доходів ФОП I – III груп у разі:

перевищення граничного обсягу доходу;

отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;

застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ;

здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – е-резидентів);

провадження ФОП I або II груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи.

До слова, ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати (8 647 гривень). Тобто мінімальний страховий внесок дорівнює 1 902,34 гривні на місяць, незалежно від фактичного доходу.

Військовий збір для ФОП першої групи справляється у фіксованому розмірі – це 10% від мінімалки, тобто 864,70 гривні щомісяця.



Податки для ФОПів першої групи / Фото ДПС

Що ще варто знати ФОПам?