Який розмір єдиного податку у 2026 році?
Йдеться про єдиний податок, ЄСВ і військовий збір. Детальніше про їх розміри розповіли в Державній податковій службі України.
Відтепер прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні становить 3 328 гривень. Максимальну ставку єдиного податку для I групи рахують як 10% від нього, тобто 332,80 гривні на місяць.
Отже, це 3 993,60 гривні за рік, однак конкретний розмір, як і раніше, визначає рішення органів місцевого самоврядування.
Зверніть увагу! Загальне податкове навантаження на ФОП першої групи у 2026 році складає 37 198,08 гривні. Йдеться про єдиний податок, ЄСВ та військовий збір. Натомість річний ліміт доходу – 1 444 049 гривень.
Однак Податковий кодекс передбачає застосування підвищеної ставки єдиного податку (15%) до доходів ФОП I – III груп у разі:
- перевищення граничного обсягу доходу;
- отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;
- застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ;
- здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – е-резидентів);
- провадження ФОП I або II груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи.
До слова, ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати (8 647 гривень). Тобто мінімальний страховий внесок дорівнює 1 902,34 гривні на місяць, незалежно від фактичного доходу.
Військовий збір для ФОП першої групи справляється у фіксованому розмірі – це 10% від мінімалки, тобто 864,70 гривні щомісяця.
Податки для ФОПів першої групи / Фото ДПС
Що ще варто знати ФОПам?
ФОПи першої групи – це підприємці, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів із торгівельних місць на ринках або ж провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню. Працю найманих осіб вони не використовують взагалі.
А от розмір пенсії ФОПів не залежить від групи. Виплату обчислюють після завершення трудової діяльності, враховуючи страховий стаж і суму сплаченого ЄСВ.