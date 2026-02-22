"Обнуляется" ли лимит дохода после смены группы?

Если ФЛП переходит с одной группы единого налога на другую посреди года, никакого нового старта не происходит. Счетчик дохода не сбрасывается, пишет YANKIV.

Налоговая смотрит на доход за весь календарный год – с 1 января по 31 декабря. И неважно, сколько раз за это время вы меняли группу.

Это означает, что если вы начали год на первой группе, потом перешли на вторую, а закончили на третьей группе, ваш общий доход за год не должен превышать 10 091 049 гривен - лимит третьей группы.

Какой именно лимит нужно учитывать?

Ориентироваться нужно на годовой лимит той группы, на которой вы находитесь после перехода.

То есть схема такая:

вы считаете весь доход с начала года;

берете лимит новой группы;

сравниваете общую сумму с этим лимитом.

Лимит не делится на месяцы, он установлен сразу на весь календарный год. Для понимания рассмотрим пример:

Лимиты дохода на 2025 год составляли: первая группа – 1 334 438 гривен в год, вторая группа – 6 672 190 гривен в год. Предприниматель, работая на первой группе с января по июнь, уже использовал 100 тысяч гривен из своего общего лимита. После перехода на вторую группу с 1 июля до конца декабря он может заработать не 6 672 190 гривен, а 6 572 190 гривен, поскольку 100 тысяч гривен уже учтены как часть его годового дохода,

Когда можно потерять право на "упрощенку"?

Если предприниматель ошибся в расчетах и вышел за пределы разрешенного лимита для своей группы, он теряет право работать на упрощенной системе с того квартала, в котором произошло превышение.

Что делать в таком случае?

Для ФЛП 1 группы: если доход превысил лимит, предприниматель должен или изменить статус на 2 – 3 группу, или полностью выйти из упрощенной системы.

если доход превысил лимит, предприниматель должен или изменить статус на 2 – 3 группу, или полностью выйти из упрощенной системы. Для ФЛП 2 группы: действует такая же логика – необходим переход на 3 группу единого налога или полный отказ от упрощенной системы.

действует такая же логика – необходим переход на 3 группу единого налога или полный отказ от упрощенной системы. Для ФЛП 3 группы: когда доход выходит за пределы разрешенного лимита, на сумму превысившую предел применяется ставка 15% плюс обязательное изменение системы налогообложения на общую.

Заметьте! Во всех случаях на часть дохода, превысившую лимит, начисляется налог по ставке 15%.