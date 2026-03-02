Скільки масових номерів серед ФОПів є в Україні?
За даними Єдиного держреєстру, понад 3,3 тисячі номерів одночасно "закріплені" щонайменше за п’ятьма ФОПами, пише Опендатабот.
Дивіться також Гранти на бізнес: кому та скільки заплатить держава у 2026 році
Серед компаній таких контактів ще більше – 8,9 тисячі. А більше ніж 3 тисячі номерів узагалі універсальні: ними користуються і щонайменше п’ять компаній, і п’ять підприємців одночасно.
Якщо один і той самий телефон вказують п’ять і більше ФОПів – його вважають масовим. Абсолютний рекорд – номер, до якого "прив’язані" 1 549 активних ФОПів. Друге місце – 786 підприємців, третє – 773. Фактично один контакт може об’єднувати сотні формально незалежних бізнесів:
- Найчастіше такі контакти використовують у роздрібній торгівлі – 2 013 номерів.
- У гуртовій торгівлі їх 963, в ІТ – 922, у сфері HoReCa – 787, у нерухомості – 617.
І це без урахування того, що один номер може одночасно фігурувати в різних сферах бізнесу.
Де найбільше масових номерів у ФОП / інфографіка Опендатабот
До слова, за 11 місяців 2025 року в Україні закрилось понад 250 тисяч ФОПів, а кожен восьмий із них – працював у Києві.
Цікаво, що майже половина закриттів припадає на нішу торгівлі, зокрема третина – на роздрібну торгівлю (77 705). У середньому такі бізнеси існують менш як 3 роки.
Ще 16 909 ФОПів припинили свою роботу у сфері гуртової торгівлі – середня тривалість їхньої діяльності лише незначно перевищує рік.
З великим відривом другими за кількістю закриттів стали айтівці – 28 668 або кожен дев'ятий підприємець, що закрився торік. Водночас вони належать до так званих підприємців-"довгожителів" – 3 роки 11 місяців.
Що треба знати про правила і податки для ФОПів в Україні?
Єдиний податок у межах спрощеної системи оподаткування передбачає спрощений облік і звітність для підприємців. В окремих випадках для ФОПа можуть застосувати підвищену ставку єдиного податку (15%). Це буває, коли він перевищив граничний дохід, до прикладу.
Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп підвищився у 2026 році, стали відомі нові суми. Це 864,70 гривень замість 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати).
До 2027 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування не будуть обов'язково платниками ПДВ. З 1 січня 2027 року реєстрація як платника ПДВ може стати обов'язковою, якщо їхні річні доходи перевищують 1 мільйон гривень. Ліміт можуть змінити на 2 або 4 мільйони