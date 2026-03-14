Что должны сделать ФЛП в марте?

Для представителей двух групп ФЛП в частности изменились размеры ставок ЕН и военного сбора, о чем писали в Государственной налоговой службе.

С 1 января 2026 года были установлены следующие показатели:

ФЛП 1 группы – 332,80 гривен (не более 10 % прожиточного минимума); ФЛП 2 группы – 1 729,40 гривен (не более, чем 20 % минимальной зарплаты).

Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп установлен в сумме 864,70 гривен (это 10 % от минимальной заработной платы).

Важно! Уплатить их нужно до 20 марта 2026 года.

В то же время еще с 1 августа 2023 года ФЛП 1 – 2 групп имеют право не платить единый налог и военный сбор. Но только при условии, что их налоговый адрес находится на территории боевых действий или временной оккупации. Не платить эти два налога можно с месяца начала боевых действий или оккупации.

В частности налоговый консультант Михаил Смокович рассказал, что еще должны сделать предприниматели во время марта 2026 года:

Подать заявление о применении упрощенной системы. Это необходимо для тех лиц, кто планирует изменить группу единого налога или выбрать единый налог с 1 апреля текущего года. Дедлайн – до 16 марта.

Кроме того, следует подать заявление об отказе от упрощенной системы. Это актуально для украинцев, которые хотят с 1 апреля перейти с единого налога на общую систему. Решить эту проблему нужно до 20 марта.

Физические лица-предприниматели, которые находились на общей системе налогообложения в 2025 году (даже один день) должны подать декларацию ФЛП об имущественном состоянии и доходах за 2025 год. Срок уже несколько длиннее – до 30 апреля.

В то же время Налоговый расчет (Объединенный отчет) за период с января по март не нужно подавать сейчас. Это следует сделать одним отчетом за квартал (то есть, например, за 1 квартал 2026 года – с 1 апреля по 11 мая 2026 года).

Обратите внимание! В то же время 3 группы это не касается – они уже подали все необходимые отчеты и уплатили налоги.

