Що повинні зробити ФОПи у березні?

Для представників двох груп ФОП зокрема змінилися розміри ставок ЄП та військового збору, про що писали у Державній податковій службі.

З 1 січня 2026 року були встановлені такі показники:

ФОП 1 групи – 332,80 гривень (не більше як 10 % прожиткового мінімуму); ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень (не більше, ніж 20 % мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп встановлений у сумі 864,70 гривень (це 10 % від мінімальної заробітної плати).

Важливо! Сплатити їх потрібно до 20 березня 2026 року.

Водночас ще з 1 серпня 2023 року ФОП 1 – 2 груп мають право не сплачувати єдиний податок і військовий збір. Але тільки за умови, що їхня податкова адреса знаходиться на території бойових дій або тимчасової окупації. Не сплачувати ці два податки можна з місяця початку бойових дій чи окупації.

Зокрема податковий консультант Михайло Смокович розповів, що ще повинні зробити підприємці під час березня 2026 року:

Подати заяву про застосування спрощеної системи. Це необхідно для тих осіб, хто планує змінити групу єдиного податку або ж обрати єдиний податок з 1 квітня поточного року. Дедлайн – до 16 березня.

Крім того, слід подати заяву про відмову від спрощеної системи. Це актуально для українців, які хочуть з 1 квітня перейти з єдиного податку на загальну систему. Розв'язати цю проблему потрібно до 20 березня.

Фізичні особи-підприємці, які перебували на загальній системі оподаткування у 2025 році (навіть один день) мають подати декларацію ФОП про майновий стан і доходи за 2025 рік. Термін вже дещо довший – до 30 квітня.

Водночас Податковий розрахунок (Обʼєднаний звіт) за період з січня по березень не потрібно подавати зараз. Це слід буде зробити одним звітом за квартал (тобто, наприклад, за 1 квартал 2026 року – з 1 квітня по 11 травня 2026).

Зверніть увагу! Водночас 3 групи це не стосується – вони вже подали всі потрібні звіти та сплатили податки.

