Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, відповідаючи на запитання народних депутатів, а також видання Bloomberg.

Чи може Україна не запроваджувати ПДВ для ФОП?

Ідеться про обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ "спрощенців" із річним доходом понад 4 мільйони гривень.

За словами міністра, під час весняних зустрічей із міжнародними партнерами українська сторона намагається донести, що запровадження цієї норми зараз є передчасним і потребує перенесення. У МВФ, за його словами, поставилися до аргументів із розумінням.

Норму вдалося відтермінувати.

З точки зору фінансової політики ми розуміємо необхідність цього кроку, з точки зору ситуації ми розуміємо, що зараз це питання викликає складні, сенситивні політичні обговорення, і тому воно не є актуальним і потребує перенесення на більш пізні строки,

– зазначив Марченко.

Водночас він наголосив, що питання не знімається з порядку денного, адже воно закріплене як у європейських директивах, так і в Національній стратегії доходів, яке розробило Міністерство фінансів.

Залишається переконати ще Євросоюз

ЄС вимагає в України тих самих кроків, щоб надати макрофінансову допомогу у розмірі 8,5 мільярда євро у складі 90 мільярдної позики.

Україна вважає, що запровадження цієї норми спотворює конкуренцію та допомагає підтримувати велику тіньову економіку.

У Єврокомісії заявили, що працюють над меморандумом взаєморозуміння, але відмовилися надати деталі. ЄС завжди координує свою програму реформ для України з МВФ.

Крок, на який змушена піти Україна, – вкрай непопулярний

Запровадження податку, ймовірно, підніме напруженість в українському суспільстві, оскільки такий крок зовсім непопулярний.

Україна змогла дочекатися розблокування допомоги ЄС через поразку Віктора Орбана в Угорщині, але ризикує не отримати усіх грошей, якщо не виконає умов союзу.

Український парламент відмовився підтримати норму на початку цього року, як цього хотів президент Володимир Зеленський, включаючи розширення категорій іноземних посилок, що підлягають оподаткуванню ПДВ.

Рішення потрібно було ухвалити ще у березні. Зараз це має бути до червня, коли має відбутися наступний перегляд МВФ.

Наразі Україна отримала 1,5 мільярда доларів кредиту від Вашингтонського кредитора, однак наступні 700 мільйонів – під питанням.

Парламент України застряг у прийнятті рішення, тому українські чиновники та МВФ обговорили можливу затримку впровадження заходів ПДВ для самозайнятих підприємців приблизно на рік під час весняної зустрічі.

Примирення з МВФ у цьому питанні є лише виграним часом. Україні доведеться врешті-решт реформувати свою податкову систему, щоб привести її у відповідність до правил ЄС.

