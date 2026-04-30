Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, отвечая на вопросы народных депутатов, а также издания Bloomberg.
Может ли Украина не вводить НДС для ФЛП?
Речь идет об обязательной регистрации плательщиками НДС "упрощенцев" с годовым доходом более 4 миллионов гривен.
По словам министра, во время весенних встреч с международными партнерами украинская сторона пытается донести, что введение этой нормы сейчас является преждевременным и требует переноса. В МВФ, по его словам, отнеслись к аргументам с пониманием.
Норму удалось отсрочить.
С точки зрения финансовой политики мы понимаем необходимость этого шага, с точки зрения ситуации мы понимаем, что сейчас этот вопрос вызывает сложные, сенситивные политические обсуждения, и поэтому он не является актуальным и требует переноса на более поздние сроки,
– отметил Марченко.
В то же время он отметил, что вопрос не снимается с повестки дня, ведь он закреплен как в европейских директивах, так и в Национальной стратегии доходов, которое разработало Министерство финансов.
Остается убедить еще Евросоюз
ЕС требует у Украины тех же шагов, чтобы предоставить макрофинансовую помощь в размере 8,5 миллиарда евро в составе 90 миллиардного займа.
Украина считает, что введение этой нормы искажает конкуренцию и помогает поддерживать большую теневую экономику.
В Еврокомиссии заявили, что работают над меморандумом взаимопонимания, но отказались предоставить детали. ЕС всегда координирует свою программу реформ для Украины с МВФ.
Шаг, на который вынуждена пойти Украина – крайне непопулярный
Введение налога, вероятно, поднимет напряженность в украинском обществе, поскольку такой шаг совсем непопулярный.
Украина смогла дождаться разблокирования помощи ЕС из-за поражения Виктора Орбана в Венгрии, но рискует не получить всех денег, если не выполнит условий союза.
Украинский парламент отказался поддержать норму в начале этого года, как этого хотел президент Владимир Зеленский, включая расширение категорий иностранных посылок, подлежащих налогообложению НДС.
Решение нужно было принять еще в марте. Сейчас это должно быть до июня, когда должен состояться следующий пересмотр МВФ.
Сейчас Украина получила 1,5 миллиарда долларов кредита от Вашингтонского кредитора, однако следующие 700 миллионов – под вопросом.
Парламент Украины застрял в принятии решения, поэтому украинские чиновники и МВФ обсудили возможную задержку внедрения мер НДС для самозанятых предпринимателей примерно на год во время весенней встречи.
Примирение с МВФ в этом вопросе является лишь выигранным временем. Украине придется в конце концов реформировать свою налоговую систему, чтобы привести ее в соответствие с правилами ЕС.
