Що відомо про фейкові листи ФОПам?
Такі листи не мають жодного відношення до офіційної організації, повідомили у Державній податковій службі.
Їх розсилають шахраї з чужих адрес, а всередині – небезпечні вкладення або посилання. Якщо відкрити файл, можна легко "підхопити" вірус і фактично відкрити доступ до свого комп’ютера стороннім людям.
Є простий спосіб перевірити справжність: офіційна пошта податкової завжди має домен @tax.gov.ua. Основна адреса – post@tax.gov.ua. Якщо бачите будь-які інші варіанти – це майже напевно підробка.
Окремий тривожний сигнал – вкладення:
- Найчастіше шахраї ховають віруси у файлах форматів .pdf, .zip, .rar або навіть .exe і .scr;
- Вони спеціально роблять вигляд, що це важливі документи, щоб змусити людину відкрити файл.
- Насправді ж у таких вкладеннях часто "зашиті" програми, які дають зловмисникам віддалений доступ до вашого пристрою.
Щоб не потрапити на гачок, варто дотримуватись базових правил безпеки:
- Не відкривати файли з підозрілих листів;
- Завжди перевіряти, з якої адреси прийшло повідомлення;
- Не довіряти навіть знайомим контактам без додаткової перевірки.
Що робити, коли приходить лист про податковий борг?
Підприємці можуть отримувати листи про заборгованість, проте дані в них можуть бути застарілими чи неточними, каже податковий консультант Михайло Смокович.
Відправляють листи в електронці, масовою розсилкою. Повідомляють про наявність податкового боргу. Таке інформування – це ок. Не завжди ці листи актуальні, але якщо отримали – заходимо в кабінет платника і перевіряєм,
– говорить Смокович.
Такий борг може бути нараховано, якщо підприємець не сплатив:
- ЄСВ;
- єдиний податок;
- або інший податок.
Щоб з’ясувати реальний стан справ, варто зайти до електронного кабінету платника податків. Саме там можна побачити актуальну інформацію: чи є заборгованість, переплата або все сплачено вчасно:
- У кабінеті відображається повна історія руху коштів і всі нарахування.
- Далі потрібно перевірити розрахунки з бюджетом: обрати конкретний податок, переглянути баланс, наявність переплат або боргу.
Що треба знати про податки та ведення ФОП в Україні?
ФОПи мають сплатити податки, включаючи військовий збір та єдиний податок, до 20 березня 2026 року. До 16 березня потрібно було подати заяву на зміну або відмову від спрощеної системи оподаткування, а декларацію за 2025 рік – до 30 квітня.
ФОП в Україні можна самостійно відкрити онлайн через портал Дія, вибравши систему оподаткування та КВЕДи. Фахівці радять реєструвати КВЕДи "із запасом", а для малого бізнесу – спрощену систему оподаткування.
ФОП на спрощеній системі оподаткування повинні слідкувати за річними лімітами доходу, які відрізняються для кожної групи. Перевищення ліміту доходу призводить до сплати 15% податку з перевищення, можливого переведення на іншу групу або загальну систему.
ФОП можуть оштрафувати на 10 мінімальних зарплат за кожного неоформленого працівника при першій перевірці. При повторному порушенні протягом року штраф збільшується до 30 мінімальних зарплат, що дорівнює 259 410 гривень у 2026 році.