Що відомо про фейкові листи ФОПам?

Такі листи не мають жодного відношення до офіційної організації, повідомили у Державній податковій службі.

Їх розсилають шахраї з чужих адрес, а всередині – небезпечні вкладення або посилання. Якщо відкрити файл, можна легко "підхопити" вірус і фактично відкрити доступ до свого комп’ютера стороннім людям.

Є простий спосіб перевірити справжність: офіційна пошта податкової завжди має домен @tax.gov.ua. Основна адреса – post@tax.gov.ua. Якщо бачите будь-які інші варіанти – це майже напевно підробка.

Окремий тривожний сигнал – вкладення:

Найчастіше шахраї ховають віруси у файлах форматів .pdf, .zip, .rar або навіть .exe і .scr;

Вони спеціально роблять вигляд, що це важливі документи, щоб змусити людину відкрити файл.

Насправді ж у таких вкладеннях часто "зашиті" програми, які дають зловмисникам віддалений доступ до вашого пристрою.

Щоб не потрапити на гачок, варто дотримуватись базових правил безпеки:

Не відкривати файли з підозрілих листів; Завжди перевіряти, з якої адреси прийшло повідомлення; Не довіряти навіть знайомим контактам без додаткової перевірки.

Що робити, коли приходить лист про податковий борг?

Підприємці можуть отримувати листи про заборгованість, проте дані в них можуть бути застарілими чи неточними, каже податковий консультант Михайло Смокович.

Відправляють листи в електронці, масовою розсилкою. Повідомляють про наявність податкового боргу. Таке інформування – це ок. Не завжди ці листи актуальні, але якщо отримали – заходимо в кабінет платника і перевіряєм,

– говорить Смокович.

Такий борг може бути нараховано, якщо підприємець не сплатив:

ЄСВ;

єдиний податок;

або інший податок.

Щоб з’ясувати реальний стан справ, варто зайти до електронного кабінету платника податків. Саме там можна побачити актуальну інформацію: чи є заборгованість, переплата або все сплачено вчасно:

У кабінеті відображається повна історія руху коштів і всі нарахування.

Далі потрібно перевірити розрахунки з бюджетом: обрати конкретний податок, переглянути баланс, наявність переплат або боргу.

