Как платить меньше за мобильные тарифы lifecell?

Чтобы сэкономить на тарифе, придется заплатить за 6 или 12 месяцев пользования, сообщили в lifecell.

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В зависимости от выбранного периода предоплаты клиенты могут сэкономить 10% или 15% от стоимости тарифа. Фактически механизм работает по принципу: абонент платит за 10 пакетов услуг, но получает 12 месяцев обслуживания.

Цена снижается ориентировочно на 50 – 80 гривен ежемесячно:

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Например, тарифный план "Мега" стоит 550 гривен в месяц, следовательно за год придется потратить 6 600 гривен.

Однако с "Тарифной подпиской XL" надо будет заплатить 5 610 гривен – фактические месячные расходы составят 467,5 гривен.

Ощутимую выгоду могут получить и абоненты тарифа "Макси". При стандартных условиях годовая стоимость пользования составляет:

4 800 гривен;

4 200 гривен для персонифицированных номеров;

3 240 гривен для абонентов, которые перенесли номер в сеть lifecell.

В то же время с выгодой 15% стоимость снизится до 4 080, 3 570 или 2 754 гривен соответственно.

На каких тарифных планах можно сэкономить?

Услуга доступна для подключения индивидуальным абонентам, которые обслуживаются на условиях таких тарифных планов:

"Макси";

"Мега";

"Просто Лайф";

"Смарт Лайф";

"Свободный Лайф";

"Platinum Лайф";

"Свободный Лайф. Регион";

"Гаджет Роутер";

"Жара Лайт";

"Смарт семья";

"lifecell Семья" и др.

Средства за выбранный период – 6 или 12 месяцев – списываются с лицевого счета сразу после активации услуги. Первый пакет услуг начинает действовать после завершения уже оплаченного периода по тарифу. В дальнейшем пакеты минут, мобильного интернета и других услуг обновляются автоматически каждые 4 недели или 30 дней в зависимости от условий тарифного плана.

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