Как платить меньше за мобильные тарифы lifecell?
Чтобы сэкономить на тарифе, придется заплатить за 6 или 12 месяцев пользования, сообщили в lifecell.
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В зависимости от выбранного периода предоплаты клиенты могут сэкономить 10% или 15% от стоимости тарифа. Фактически механизм работает по принципу: абонент платит за 10 пакетов услуг, но получает 12 месяцев обслуживания.
Цена снижается ориентировочно на 50 – 80 гривен ежемесячно:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Например, тарифный план "Мега" стоит 550 гривен в месяц, следовательно за год придется потратить 6 600 гривен.
- Однако с "Тарифной подпиской XL" надо будет заплатить 5 610 гривен – фактические месячные расходы составят 467,5 гривен.
Ощутимую выгоду могут получить и абоненты тарифа "Макси". При стандартных условиях годовая стоимость пользования составляет:
- 4 800 гривен;
- 4 200 гривен для персонифицированных номеров;
- 3 240 гривен для абонентов, которые перенесли номер в сеть lifecell.
В то же время с выгодой 15% стоимость снизится до 4 080, 3 570 или 2 754 гривен соответственно.
На каких тарифных планах можно сэкономить?
Услуга доступна для подключения индивидуальным абонентам, которые обслуживаются на условиях таких тарифных планов:
- "Макси";
- "Мега";
- "Просто Лайф";
- "Смарт Лайф";
- "Свободный Лайф";
- "Platinum Лайф";
- "Свободный Лайф. Регион";
- "Гаджет Роутер";
- "Жара Лайт";
- "Смарт семья";
- "lifecell Семья" и др.
Средства за выбранный период – 6 или 12 месяцев – списываются с лицевого счета сразу после активации услуги. Первый пакет услуг начинает действовать после завершения уже оплаченного периода по тарифу. В дальнейшем пакеты минут, мобильного интернета и других услуг обновляются автоматически каждые 4 недели или 30 дней в зависимости от условий тарифного плана.
Какие есть тарифы для пенсионеров?
- Среди мобильных операторов отдельные льготные условия для людей старшего возраста предлагает Киевстар. Самым доступным остается тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" стоимостью 220 гривен в месяц. Воспользоваться им могут пенсионеры в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью после подтверждения своего статуса.
- lifecell предлагает один из самых доступных тарифов для людей старшего возраста. Тариф "Забота" могут подключить абоненты от 55 лет после подтверждения возраста. Стоимость пакета составляет 190 гривен в месяц, а оператор заявляет о фиксации цены до конца 2027 года.
- В отличие от некоторых конкурентов, Vodafone не имеет отдельных тарифных планов для пенсионеров или людей старшего возраста. Самым доступным среди актуальных пакетов остается Flexx GO, который стоит 350 гривен в месяц.