Як платити менше за мобільні тарифи lifecell?
Щоб зекономити на тарифі, доведеться заплатити за 6 або 12 місяців користування, повідомили в lifecell.
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Залежно від обраного періоду передоплати клієнти можуть заощадити 10% або 15% від вартості тарифу. Фактично механізм працює за принципом: абонент сплачує за 10 пакетів послуг, але отримує 12 місяців обслуговування.
Ціна знижується орієнтовно на 50 – 80 гривень щомісяця:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Наприклад, тарифний план "Мега" коштує 550 гривень на місяць, отже за рік доведеться витратити 6 600 гривень.
- Однак із "Тарифною підпискою XL" треба буде заплатити 5 610 гривень – фактичні місячні витрати становитимуть 467,5 гривень.
Відчутну вигоду можуть отримати й абоненти тарифу "Максі". За стандартних умов річна вартість користування становить:
- 4 800 гривень;
- 4 200 гривень для персоніфікованих номерів;
- 3 240 гривень для абонентів, які перенесли номер до мережі lifecell.
Водночас із вигодою 15% вартість знизиться до 4 080, 3 570 або 2 754 гривень відповідно.
На яких тарифних планах можна зекономити?
Послуга доступна для підключення індивідуальним абонентам, які обслуговуються на умовах таких тарифних планів:
- "Максі";
- "Мега";
- "Просто Лайф";
- "Смарт Лайф";
- "Вільний Лайф";
- "Platinum Лайф";
- "Вільний Лайф. Регіон";
- "Ґаджет Роутер";
- "Жара Лайт";
- "Смарт сім'я";
- "lifecell Сім’я" та ін.
Кошти за обраний період – 6 або 12 місяців – списуються з особового рахунку одразу після активації послуги. Перший пакет послуг починає діяти після завершення вже оплаченого періоду за тарифом. Надалі пакети хвилин, мобільного інтернету та інших послуг оновлюються автоматично кожні 4 тижні або 30 днів залежно від умов тарифного плану.
Які є тарифи для пенсіонерів?
- Серед мобільних операторів окремі пільгові умови для людей старшого віку пропонує Київстар. Найдоступнішим залишається тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" вартістю 220 гривень на місяць. Скористатися ним можуть пенсіонери віком від 60 років та люди з інвалідністю після підтвердження свого статусу.
- lifecell пропонує один із найдоступніших тарифів для людей старшого віку. Тариф "Турбота" можуть підключити абоненти від 55 років після підтвердження віку. Вартість пакета становить 190 гривень на місяць, а оператор заявляє про фіксацію ціни до кінця 2027 року.
- На відміну від деяких конкурентів, Vodafone не має окремих тарифних планів для пенсіонерів або людей старшого віку. Найдоступнішим серед актуальних пакетів залишається Flexx GO, який коштує 350 гривень на місяць.