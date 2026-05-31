Які тарифи пропонує Київстар пенсіонерам?

Серед мобільних операторів окремі пільгові умови для людей старшого віку пропонує Київстар. Найдоступнішим залишається тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" вартістю 220 гривень на місяць.

Скористатися ним можуть пенсіонери віком від 60 років та люди з інвалідністю після підтвердження свого статусу.

Також абонентам доступні інші тарифні плани:

"ВСЕ РАЗОМ Легкий": від 370 гривень на місяць;

"ВСЕ РАЗОМ Крутий": від 450 гривень;

"ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт": від 750 гривень;

"СуперГіг": 500 гривень на місяць.

Для користувачів, які переносять свій номер до мережі Київстар, діють вигідніші умови. Наприклад, тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" коштує 290 гривень на місяць, а "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" – 350 гривень.

Що пропонує lifecell для людей після 60?

lifecell пропонує один із найдоступніших тарифів для людей старшого віку. Тариф "Турбота" можуть підключити абоненти від 55 років після підтвердження віку. Вартість пакета становить 190 гривень на місяць, а оператор заявляє про фіксацію ціни до кінця 2027 року.

У тариф входять безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 1 000 хвилин на інші номери по Україні, 20 ГБ мобільного інтернету та безлімітний доступ до популярних застосунків.

Що пропонує Vodafone для пенсіонерів?

На відміну від деяких конкурентів, Vodafone не має окремих тарифних планів для пенсіонерів або людей старшого віку. Найдоступнішим серед актуальних пакетів залишається Flexx GO, який коштує 350 гривень на місяць.

Тариф працює на контрактній основі, тому для його підключення необхідно укласти договір з оператором. До пакета входять безлімітні дзвінки в мережі Vodafone, 500 хвилин на інші мобільні та стаціонарні номери по Україні, 25 ГБ мобільного інтернету, а також доступ до окремих цифрових сервісів без додаткової тарифікації.

Чому вартість тарифів зростає?