Что будет, если вовремя не оцифровать трудовую?

Однако пока речь не идет о строгом дедлайне, о чем рассказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития Александр Малецкий.

Он отметил, что по состоянию на сейчас многие украинцы уже перевели свои данные в электронный формат. Однако тем, кто этого еще не сделал, волноваться не стоит.

Дело в том, что любой человек сможет подать бумажные документы во время обращения за назначением пенсии, если не успеет оцифровать свои данные. Все они внесутся в систему, и никакие годы не будут потеряны.

В то же время действующее украинское законодательство не предусматривает никаких штрафов или других негативных последствий ни для населения, ни для предприятий или компаний, которые не успеют подать электроенни версии книг до определенной даты.

Напомним! Украинцы должны подать скан-копии до 10 июня 2026 года. Об этом писали в Пенсионном фонде.

Сканированные копии должны соответствовать следующим критериям:

сниматься с оригиналов в цветном формате;

иметь четкие изображения;

страницы должны быть полные, в частности весь состав текста и его реквизитов – название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;

сохранять документы следует в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт;

рекомендуемое качество сканирования - 300 dpi (чтобы обеспечить высокую детализацию).

Важно! Подать документы может как работодатель, так и застрахованный человек.

