Аннулируется ли страховой стаж, если не оцифровать трудовую книжку?

Формально право на страховой стаж не аннулируется. Однако риски, связанные с подтверждением отдельных периодов, действительно существуют, объяснили в Пенсионном фонде.

То есть, отсутствие электронного дубликата не означает автоматической потери стажа.

  • Все периоды работы после 1 января 2004 года уже учитываются в Государственном реестре застрахованных лиц благодаря системе персонифицированного учета взносов. Поэтому эти годы подтверждаются без дополнительных процедур.
  • Однако, наибольший потенциальный риск касается стажа, приобретенного до 2004 года. Именно эти периоды подтверждаются исключительно бумажными документами.

Справочно: Если трудовая книжка утрачена, повреждена или содержит неточности, восстановления данных может потребовать архивных справок, выписок из ликвидированных предприятий или дополнительных проверок. В таком случае процедура назначения пенсии может затянуться.

Таким образом, речь идет не о "сгорании" стажа, а о потенциальных сложностях с его доказательством. Оцифровка трудовой книжки фактически создает защитный механизм, ведь электронная запись фиксирует информацию о трудовой деятельности и минимизирует риск потери подтверждающих данных в будущем.

Какие годы стажа не засчитывают в Украине?

Работа без официального оформления, даже если она фактически выполнялась, не формирует страхового стажа, поскольку за такие периоды не осуществляется начисление и уплата обязательных взносов. Именно на этом акцентируют в Пенсионном фонде Украины.

Однако законодательство предусматривает ряд исключений, когда стаж засчитывается даже при отсутствии непосредственной трудовой деятельности. В частности, в него включается:

  • период отпуска по уходу за ребенком до трехлетнего возраста;
  • а также время получения отдельных видов социальных выплат.

Сколько стажа нужно иметь в 2026 году для выхода на пенсию?

  • Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Именно продолжительность стажа является определяющим критерием для установления пенсионного возраста.

  • Если объем приобретенного стажа меньше, право на пенсию возникает позже. При наличии от 23 до 33 лет страхового стажа пенсию назначают в 63 года. Если же лицо имеет от 15 до 23 лет стажа, пенсионный возраст повышается до 65 лет.