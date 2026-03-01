Чи анулюється страховий стаж, якщо не оцифрувати трудову книжку?
Формально право на страховий стаж не анулюється. Однак ризики, пов’язані з підтвердженням окремих періодів, справді існують, пояснили у Пенсійному фонді.
Тобто, відсутність електронного дубліката не означає автоматичної втрати стажу.
- Усі періоди роботи після 1 січня 2004 року вже обліковуються у Державному реєстрі застрахованих осіб завдяки системі персоніфікованого обліку внесків. Тому ці роки підтверджуються без додаткових процедур.
- Однак, найбільший потенційний ризик стосується стажу, набутого до 2004 року. Саме ці періоди підтверджуються виключно паперовими документами.
Довідково: Якщо трудова книжка втрачена, пошкоджена або містить неточності, відновлення даних може вимагати архівних довідок, витягів із ліквідованих підприємств або додаткових перевірок. У такому разі процедура призначення пенсії може затягнутися.
Таким чином, йдеться не про "згорання" стажу, а про потенційні складнощі з його доведенням. Оцифрування трудової книжки фактично створює захисний механізм, адже електронний запис фіксує інформацію про трудову діяльність й мінімізує ризик втрати підтверджувальних даних у майбутньому.
Які роки стажу не зараховують в Україні?
Робота без офіційного оформлення, навіть якщо вона фактично виконувалася, не формує страхового стажу, оскільки за такі періоди не здійснюється нарахування та сплата обов’язкових внесків. Саме на цьому акцентують у Пенсійному фонді України.
Однак законодавство передбачає низку винятків, коли стаж зараховується навіть за відсутності безпосередньої трудової діяльності. Зокрема, до нього включається:
- період відпустки для догляду за дитиною до трирічного віку;
- а також час отримання окремих видів соціальних виплат.
Скільки стажу потрібно мати у 2026 році для виходу на пенсію?
Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2026 році для виходу на пенсію за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Саме тривалість стажу є визначальним критерієм для встановлення пенсійного віку.
Якщо обсяг набутого стажу є меншим, право на пенсію виникає пізніше. За наявності від 23 до 33 років страхового стажу пенсію призначають у 63 роки. Якщо ж особа має від 15 до 23 років стажу, пенсійний вік підвищується до 65 років.