Чи анулюється страховий стаж, якщо не оцифрувати трудову книжку?

Формально право на страховий стаж не анулюється. Однак ризики, пов’язані з підтвердженням окремих періодів, справді існують, пояснили у Пенсійному фонді.

Тобто, відсутність електронного дубліката не означає автоматичної втрати стажу.

Усі періоди роботи після 1 січня 2004 року вже обліковуються у Державному реєстрі застрахованих осіб завдяки системі персоніфікованого обліку внесків. Тому ці роки підтверджуються без додаткових процедур.

Однак, найбільший потенційний ризик стосується стажу, набутого до 2004 року. Саме ці періоди підтверджуються виключно паперовими документами.

Довідково: Якщо трудова книжка втрачена, пошкоджена або містить неточності, відновлення даних може вимагати архівних довідок, витягів із ліквідованих підприємств або додаткових перевірок. У такому разі процедура призначення пенсії може затягнутися.

Таким чином, йдеться не про "згорання" стажу, а про потенційні складнощі з його доведенням. Оцифрування трудової книжки фактично створює захисний механізм, адже електронний запис фіксує інформацію про трудову діяльність й мінімізує ризик втрати підтверджувальних даних у майбутньому.

Які роки стажу не зараховують в Україні?

Робота без офіційного оформлення, навіть якщо вона фактично виконувалася, не формує страхового стажу, оскільки за такі періоди не здійснюється нарахування та сплата обов’язкових внесків. Саме на цьому акцентують у Пенсійному фонді України.

Однак законодавство передбачає низку винятків, коли стаж зараховується навіть за відсутності безпосередньої трудової діяльності. Зокрема, до нього включається:

період відпустки для догляду за дитиною до трирічного віку;

а також час отримання окремих видів соціальних виплат.

Скільки стажу потрібно мати у 2026 році для виходу на пенсію?