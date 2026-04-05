Чи існує пенсія без стажу?

Річ у тім, що В Україні пенсія не призначається автоматично лише за віком, адже ключовою умовою є наявність страхового стажу. Саме тому питання, чи можна отримувати виплати без нього, залишається актуальним для багатьох громадян, які працювали неофіційно або мають перерви у трудовій діяльності.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки – 23 роки, а у 65 років – не менше 15 років.

Зауважте! Якщо ці вимоги не виконані, призначення пенсії або відкладається, або стає неможливим у стандартному форматі.

Втім, особа яка не накопичила достатньо років стажу, може претендувати на соціальну допомогу, уточнили у відомстві. У 2026 році базовий розмір такої допомоги встановлено на рівні 2 595 гривень, що відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Хто ризикує залишитись без пенсії?

Проблема з оформлення пенсії найчастіше виникає у тих, хто працював без офіційного оформлення. Періоди, за які не сплачувався єдиний соціальний внесок, не зараховуються до стажу. У результаті навіть після досягнення пенсійного віку людина може не мати права на звичайну пенсію.

Водночас це не означає повну відсутність державної підтримки. Законодавство передбачає альтернативні механізми. Зокрема, можна добровільно сплатити внески та "докупити" необхідний стаж, підтвердити окремі періоди роботи документально або через суд.

Важливо! Така допомога не є повноцінною пенсією. Її розмір значно нижчий і залежить від прожиткового мінімуму та доходів отримувача. Фактично це базова форма підтримки для тих, хто не зміг сформувати страховий стаж.

Чи можна докупити роки стажу в Україні?