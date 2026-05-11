Яку програму запускають для людей 50+?

Однак старші за 50 років люди часто випадають із ринку праці, але не через нестачу досвіду, адже роботодавці якраз цінують їхню надійність. Детальніше про новий проєкт для них і дослідження проблеми розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Дивіться також Мінекономіки представило новий Трудовий кодекс: що чекає працівників і роботодавців

Посадовиця обговорила прогноз щодо ринку праці з очільницею Інституту демографії ім. М. В. Птухи НАН України Еллою Лібановою. Зокрема, дослідження "Ринок праці після 50 років" показало:

65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок;

а 60% – визнають вплив вікових стереотипів під час найму.

Саме тому уряд формує нову політику зайнятості, у центрі якої – людський капітал як головний ресурс країни. Її мета полягає не лише у створенні нових робочих місць, а й у зменшенні перешкод для працевлаштування, щоб люди різного віку могли реалізувати свій потенціал.

Цікаво! Раніше спеціалісти Work.ua відповіли на запит 24 Каналу, назвавши демографічне старіння серед головних причин дефіциту кадрів в Україні. Річ у тім, що в багатьох важливих для економіки сферах значну частину працівників становлять люди старшого віку, які найближчими роками виходитимуть на пенсію. Молодь дедалі рідше обирає робітничі спеціальності, виробництво, транспорт, логістику та медицину.

"Досвід має значення" – національна програма дорослого стажування для людей 50+, яка передбачає три ключові етапи:

Навчання та підготовка до нового етапу кар'єри: оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок. Зустріч із роботодавцем та обговорення формату майбутньої співпраці. Працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю подальшого працевлаштування. У цей період кандидат знайомиться з робочими процесами, а роботодавець може оцінити, наскільки людина відповідає посаді.

Кожен і кожна потрібні для економіки в умовах війни та відновлення країни. Працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці,

– наголосила прем'єр-міністерка.

Як взяти участь у програмі для людей 50+?

Програму реалізують спільно з бізнесом і громадськими партнерами. Тож роботодавців запрошують відкривати стажування, а людей за 50 років – подавати заявки на участь.

Крок №1. Аби приєднатися до стажування, необхідно зареєструватися на сайті Державної служби зайнятості. Це займе близько 3 хвилин – вкажіть особисті дані, рівень освіти, попередній досвід роботи та контактну інформацію.

Крок №2. Замість написання резюме українцям пропонують обрати готові компетенції із 5 категорій (але не менше 3 навичок). Ці дані стануть основою для відбору за допомогою штучного інтелекту.

Крок №3. Безплатне навчання за трьома модулями.



Підготовка до сучасного ринку праці / Скриншот із сайту ДСЗУ

Крок №4. Штучний інтелект допоможе підібрати вакансії під досвід, а після – вам організують зустріч із роботодавцем.

Крок №5. Набуття практичних навичок, де ви протягом 10 робочих днів знайомитеся з командою та реальними завданнями.

Інші важливі нюанси для охочих приєднатися:

Проєкт орієнтований на людей 50+, але відкритий для всіх. Головна умова – бажання працювати та розвиватися.

Штучний інтелект допомагає у відборі, але кожна вакансія проходить обов'язкову модерацію людиною.

Умови оплати на короткостроковому практичному стажуванні визначає окремо кожен роботодавець.

Що ще варто знати про ринок праці в Україні?

Нагадаємо, за даними Європейської Бізнес Асоціації, нестачу працівників зараз відчувають 74% українських підприємств.

Міністр економіки Олексій Соболєв нещодавно розповів: із 31 мільйона людей, що проживають на підконтрольних територіях, зараз офіційно працюють лише близько 13 мільйонів громадян, а єдиний соціальний внесок сплачує ще менше – 10,5 мільйона.

Тож новий Трудовий кодекс має залучити до ринку праці найменш представлені там категорії, як-от ВПО, людей з інвалідністю, пенсіонерів працездатного віку, молодь і жінок тощо.