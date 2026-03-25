Як поновити пенсійне посвідчення?

Це можна зробити як онлайн, так і офлайн, про що повідомили у Пенсійному фонді.

Якщо людина захоче поновити документ через вебпортал ПФУ, то слід увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

Надалі дії мають бути такі:

у лівому боковому меню натиснути "Щодо пенсійного забезпечення"; вибрати "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"; ознайомитись з інструкцією; у вкладці "Орган ПФУ" обрати "Головне управління ПФУ (у вашій – 24 канал) області; заповнити поля анкети; завантажити скановані копії документів; надати згоду на обробку персональних даних; сформувати заяву та надіслати її.

Також подати заяву онлайн можна через застосунок. Про це нагадали у Мінсоцполітики.

Українцю слід натиснути вкладку "До ПФУ", далі – розділ "Комунікації до ПФУ", а вже потім – "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Потім виконуєте дії, аналогічні тим, які потрібні для оформлення посвідчення через портал Пенсійного фонду,

– пояснили на сайті.

Ще один метод поновлення важливого документу – офлайн, у самому Пенсійному фонді.З собою пенсіонер повинен мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (РНОКПП).

У ПФУ потрібно буде заповнити заяву (та додати до неї кольорове фото розміром 3х2,5 сантиметрів) на виготовлення пенсійного посвідчення.

Зверніть увагу! Документ може бути сформований в електронній формі. Цей тип документа має однакову зі звичайним пенсійним посвідченням юридичну силу.

Що ще слід знати про пенсійне посвідчення?