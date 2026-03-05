Як зробити КЕП у Приват24?
Клієнти "ПриватБанку" мають змогу безоплатно отримати ключ для ідентифікації особи. Для цього потрібен особистий кабінет у Приват24, або ж можна звернутися у відділення банку.
- Насамперед авторизуйтеся у своєму Приват24 на комп'ютері.
- У меню "Сервіси" оберіть "Бізнес" та "Електронний підпис".
- Натисніть "Так, відкрити" у вікні, що повідомляє про автоматичний перехід на інший сайт.
- Перевірте та підтвердьте правильність своїх даних.
- Вигадайте пароль для сховища ключів, а також поставте галочку біля "Підписати договір про надання електронних довірчих послуг і розписку про отримання сертифіката".
- У додаток Приват24 на телефоні прийде підтвердження на випуск сертифіката КЕП – підтвердьте дію.
- Опісля файл згенерується на автоматично завантажиться на ваш комп'ютер.
Важливо! SmartID – це кваліфікований електронний підпис, який відповідає законним вимогам і прирівнюється за юридичною силою до власноручного.
До слова, сторонні особи не зможуть скористатися вашим КЕП, скопіювати його чи підробити, адже система має надійно захищений вхід – паролі доступу в додаток Приват24 і до SmartID.
Що ще варто знати про КЕП?
Наприкінці лютого в Мінцифри повідомили, що українські електронні підписи мають повну юридичну силу в Латвії. Це перший кейс визнання КЕПів за кордоном, що прискорює інтеграцію до цифрового ринку Євросоюзу.
Зміни також відбулися в Україні – перевірку електронних підписів оновили, тож тепер сервіс id.gov.ua розпізнає не лише українські КЕП, а й закордонні з ЄС.