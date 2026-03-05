Як зробити КЕП у Приват24?

Клієнти "ПриватБанку" мають змогу безоплатно отримати ключ для ідентифікації особи. Для цього потрібен особистий кабінет у Приват24, або ж можна звернутися у відділення банку.

Дивіться також ПриватБанк оновлює ліміти: скільки готівки дозволять зняти в березні

Насамперед авторизуйтеся у своєму Приват24 на комп'ютері. У меню "Сервіси" оберіть "Бізнес" та "Електронний підпис". Натисніть "Так, відкрити" у вікні, що повідомляє про автоматичний перехід на інший сайт. Перевірте та підтвердьте правильність своїх даних. Вигадайте пароль для сховища ключів, а також поставте галочку біля "Підписати договір про надання електронних довірчих послуг і розписку про отримання сертифіката". У додаток Приват24 на телефоні прийде підтвердження на випуск сертифіката КЕП – підтвердьте дію. Опісля файл згенерується на автоматично завантажиться на ваш комп'ютер.

Важливо! SmartID – це кваліфікований електронний підпис, який відповідає законним вимогам і прирівнюється за юридичною силою до власноручного.

До слова, сторонні особи не зможуть скористатися вашим КЕП, скопіювати його чи підробити, адже система має надійно захищений вхід – паролі доступу в додаток Приват24 і до SmartID.

Що ще варто знати про КЕП?