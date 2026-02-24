Що змінили в перевірці електронних підписів?

Про те, як удосконалили систему валідації, йдеться на ресурсі Головбух.

Відтепер доступна перевірка українських підписів та підписів ЄС. Система автоматично розрізняє українські КЕП та закордонні, що полегшить процес перевірки договору з європейськими партнерами.

У перевагах оновлення зокрема швидкість сервісу та генерування електронного звіту. Після перевірки будь-якого підпису сервіс id.gov.ua розробить спеціальний звіт з печаткою КНЕДП "Дія".

Цей документ матиме юридичну силу і його можна буде додавати до справ компанії чи як підтвердження державі у певних пианнях.

Щоб скористатися оновленою послугою потрібно:

перейти на сторінку оновленого сервісу;

завантажити файл із підписом;

миттєво отримати результат валідації (перевірки) КЕП та завантажити звіт.

Зверніть увагу! Перейти на нову версію рекомендовано до 1 червня 2026 року. Після цього попередня версія, якою нині дозволяють користуватись, буде недоступною.

Зокрема, як зазначає Мінцифри, таке оновлення є докорінним, з "перебудовою" за європейськими практиками.

У чому різниця між електронним підписом і КЕП?

Поняття цифрового підпису і КЕП є синонімічними. Фактично означають одне й те ж саме, однак все ж мають відмінність. Про це йдеться на сайті Ощадбанку.

Там зазначають, що електронний підпис – це своєрідний ключ для ідентифікації особи та підтвердження авторства. Зазвичай це:

зашифрований файл, який отримуємо від банку для підписання документів;

логін на сайтах;

Дія.Підпис;

СМС на пошту для підтвердження операції.

Натомість КЕП, або кваліфікований електронний підпис – це той самий електронний цифровий підпис (ЕЦП), але вдосконалений, більш надійний.

Якщо електронний цифровий підпис – це як електронний чек, то КЕП – нотаріально завірена довіреність. В цілях безпеки варто використовувати останній.

Як в Україні цифровізують "паперові" послуги?