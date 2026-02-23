Що відомо про тестування виконавчих документів у Дії?

Отримання виконавчого документа – це підстава для виконання рішення суду. У Дії вирішили його цифровізувати так, що його отримання зайняло в користувача лише кілька хвилин. Про це повідомили представники порталу в Телеграмі.

Виконавчі документи бувають різні. Це й рішення про примусове стягнення коштів, майна та інших дій щодо боржника. У Дії розповідають, що хочуть зробити так, щоб процес отримання та подання виконавчих документів стало зручним та повністю прозорим.

Замість візитів до суду, очікування в чергах та паперового листування з виконавцями – кілька кліків у застосунку Дія,

– йдеться в повідомленні.

Після модернізації системи люди зможуть легко отримати документ онлайн, а також автоматично заповнювати заяву та відстежувати статус виконання рішення у своєму смартфоні.

Наразі Дія потребує допомоги тестувальників, які б розповіли, чи добре працює послуга. Аби взяти участь потрібно:

бути громадянином України;

мати РНОКПП (ідентифікаційний код);

мати судове рішення, яке набрало законної сили та потребує примусового виконання.

Для участі в бета-тестуванні потрібно записатися за посиланням на порталі Дія.



Прості кроки для реєстрації на бета-тестування послуги / Скриншот

Варто зазначити! До виконавчих документів належать, зокрема, виконавчі листи, судові накази, постанови суду чи органів влади, які передаються виконавцю для стягнення коштів або виконання зобов’язань. У статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" йдеться про те, що виконавчий документ можуть видавати у формі електронного документа, на який накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до законів України.

