Що відомо про тестування виконавчих документів у Дії?
Отримання виконавчого документа – це підстава для виконання рішення суду. У Дії вирішили його цифровізувати так, що його отримання зайняло в користувача лише кілька хвилин. Про це повідомили представники порталу в Телеграмі.
Виконавчі документи бувають різні. Це й рішення про примусове стягнення коштів, майна та інших дій щодо боржника. У Дії розповідають, що хочуть зробити так, щоб процес отримання та подання виконавчих документів стало зручним та повністю прозорим.
Замість візитів до суду, очікування в чергах та паперового листування з виконавцями – кілька кліків у застосунку Дія,
– йдеться в повідомленні.
Після модернізації системи люди зможуть легко отримати документ онлайн, а також автоматично заповнювати заяву та відстежувати статус виконання рішення у своєму смартфоні.
Наразі Дія потребує допомоги тестувальників, які б розповіли, чи добре працює послуга. Аби взяти участь потрібно:
- бути громадянином України;
- мати РНОКПП (ідентифікаційний код);
- мати судове рішення, яке набрало законної сили та потребує примусового виконання.
Для участі в бета-тестуванні потрібно записатися за посиланням на порталі Дія.
Прості кроки для реєстрації на бета-тестування послуги / Скриншот
Варто зазначити! До виконавчих документів належать, зокрема, виконавчі листи, судові накази, постанови суду чи органів влади, які передаються виконавцю для стягнення коштів або виконання зобов’язань. У статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" йдеться про те, що виконавчий документ можуть видавати у формі електронного документа, на який накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до законів України.
Які нововведення є в Дії у 2026 році?
Щоб створити новий Дія.Підпис людині необхідно мати один з документів у застосунку Дія. Для перевірки підпису на порталі можна завантажити оригінальний файл і квитанцію.
Крім того, за допомогою застосунку тепер працює підсистема контролю доступу до персональних даних. У ній користувачі дізнаватимуться про запити державних органів.
З 1 березня відсотки Національного кешбеку, який збирається через банки в Дії, зміняться залежно від категорії товару. Збільшення відбуватиметься залежно від процента імпорту.