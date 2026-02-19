Що таке судовий збір і хто його платить?

Про те, що передбачає закон і хто може не платити збір, йдеться на порталі Безпекова правнича допомога.

За законом "Про судовий збір", обов'язковий платіж за подання заяв чи скарг до суду, за видачу документів або окремих рішень суду – називається судовий збір.

Іншими словами, щоб подати заяву до суду або ж оскаржити вже наявне рішення потрібно заплатити за надання судових послуг.

Розмір платежу обчислюється у відсотках, залежно від виду заяв та особи (юридична/підприємець або фізична), яка подає звернення. Водночас вартість залежить від ціни позову та розміру мінімалки.

Платниками збору є всі, хто звертаються до суду. Збір сплачується за подання:

позовної заяви;

апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення;

заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами;

заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом.

А також в інших випадках, передбачених законом.

Проте деякі категорії людей мають пільги та можуть не платити судовий збір. Так, за статтею 5 не платять:

позивачі у справах – про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі; про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину тощо; про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення; про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;

громадяни 1 та 2 категорій, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

катастрофи; громадяни, які звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб (у випадках, передбачених законом);

та інтересів інших осіб (у випадках, передбачених законом); особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи зникли безвісти;

війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи зникли безвісти; особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю;

I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю; виборці – у справах про уточнення списку виборців;

військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, – у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України – у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав.

Яким буде розмір судового збору в електронних зверненнях?

З цифровізацією державних послуг та сервісів, подати заяву до суду також можна онлайн. Потрібно скористатися платформою Електронний суд. Однак чи змінить онлайн-формат заяви вартість судового збору – часте питання серед людей.

Адвокат Богдан Янків пояснює, що за законодавством при поданні звернень через електронний сервіс, дійсно, застосовується коефіцієнт для зменшення судового збору.

Водночас обмежень щодо кількості заяв – немає. Тобто скільки б звернень ви не подавали через Електронний суд – усі вони будуть з меншою вартістю збору.

