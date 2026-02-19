Что такое судебный сбор и кто его платит?

О том, что предусматривает закон и кто может не платить сбор, говорится на портале Безопасная юридическая помощь.

По закону "О судебном сборе", обязательный платеж за подачу заявлений или жалоб в суд, за выдачу документов или отдельных решений суда – называется судебный сбор.

Другими словами, чтобы подать заявление в суд или обжаловать уже имеющееся решение нужно заплатить за предоставление судебных услуг.

Размер платежа исчисляется в процентах, в зависимости от вида заявлений и лица (юридическое/предприниматель или физическое), которая подает обращение. В то же время стоимость зависит от цены иска и размера минималки.

Плательщиками сбора являются все, кто обращаются в суд. Сбор уплачивается за подачу:

искового заявления;

апелляционной или кассационной жалобы на судебное решение;

заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами;

заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом.

А также в других случаях, предусмотренных законом.

Однако некоторые категории людей имеют льготы и могут не платить судебный сбор. Так, по статье 5 не платят:

истцы по делам – о взыскании заработной платы и восстановлении на работе; о взыскании алиментов, увеличение их размера, оплату дополнительных расходов на ребенка и т.д.; о возмещении материального ущерба, причиненных в результате совершения уголовного преступления; о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью физического лица;

военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы, – по делам, связанных с выполнением воинского долга, а также при исполнении служебных обязанностей;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины – по делам, связанных с нарушением их прав.

Каким будет размер судебного сбора в электронных обращениях?

З цифровизацией государственных услуг и сервисов, подать заявление в суд можно онлайн. Нужно воспользоваться платформой Электронный суд. Однако изменит ли онлайн-формат заявления стоимость судебного сбора – частый вопрос среди людей.

Адвокат Богдан Янкив объясняет, что по законодательству при подаче обращений через электронный сервис, действительно, применяется коэффициент для уменьшения судебного сбора.

В то же время ограничений по количеству заявлений – нет. То есть сколько бы обращений вы не подавали через Электронный суд – все они будут с меньшей стоимостью сбора.

