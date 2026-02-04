Як створити Дія.Підпис?

Його термін дії становить 1 – 2 роки, йдеться на сайті Дії.

Зокрема Дія.Підпис – це кваліфікований електронний підпис, який створюється у застосунку. Це робиться за кілька секунд за допомогою перевірки особи фото (PhotoID).

Зокрема наголошується, що підписувати документи електронним підписом безпечно – документи залишаються лише у браузері та не передаються на портал Дія.

Це безпечніше, ніж підпис на папері, тому що під час накладення е-підпису завжди можна перевірити, хто саме підписав документ,

– пояснили українцям.

Щоб отримати Дія.Підпис необхідно:

авторизуватися в застосунку Дія; вибрати Меню – Дія.Підпис; активувати Дія.Підпис; підтвердити особу у перевірці за фото; придумати 5-значний код Дія.Підпису.

У Пенсійному фонді наголосили, що створити Дія.Підпис можна лише, якщо є хоча б один з документів у застосунку Дія:

ID-картка;

біометричний закордонний паспорт;

закордонний паспорт, виданий після 2015 року;

посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.

Зверніть увагу! Документи з цим підписом мають таку саму юридичну силу, як і документи, підписані власноруч.

Як перевірити підпис?

Перевірити Дія.Підпис можна таким чином:

Перейти за посиланням "Перевірити підпис". Перетягнути у браузер або вибрати на своєму носії файл з підписом у форматі .p7s. Натисніть кнопку "Перевірити".

Далі портал видасть інформацію про накладені підписи. Зокрема можна завантажити оригінальний файл, на який було накладено підпис, та ознайомитись з його змістом.

Для цього натисніть кнопку "Зберегти файл",

– уточнили у Дії.

Зауважте! Для того, аби завантажити підтвердження перевірки підпису, слід натиснути кнопку "Завантажити квитанцію".

