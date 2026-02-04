Як створити Дія.Підпис?
Його термін дії становить 1 – 2 роки, йдеться на сайті Дії.
Зокрема Дія.Підпис – це кваліфікований електронний підпис, який створюється у застосунку. Це робиться за кілька секунд за допомогою перевірки особи фото (PhotoID).
Зокрема наголошується, що підписувати документи електронним підписом безпечно – документи залишаються лише у браузері та не передаються на портал Дія.
Це безпечніше, ніж підпис на папері, тому що під час накладення е-підпису завжди можна перевірити, хто саме підписав документ,
– пояснили українцям.
Щоб отримати Дія.Підпис необхідно:
- авторизуватися в застосунку Дія;
- вибрати Меню – Дія.Підпис;
- активувати Дія.Підпис;
- підтвердити особу у перевірці за фото;
- придумати 5-значний код Дія.Підпису.
У Пенсійному фонді наголосили, що створити Дія.Підпис можна лише, якщо є хоча б один з документів у застосунку Дія:
- ID-картка;
- біометричний закордонний паспорт;
- закордонний паспорт, виданий після 2015 року;
- посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.
Зверніть увагу! Документи з цим підписом мають таку саму юридичну силу, як і документи, підписані власноруч.
Як перевірити підпис?
Перевірити Дія.Підпис можна таким чином:
- Перейти за посиланням "Перевірити підпис".
- Перетягнути у браузер або вибрати на своєму носії файл з підписом у форматі .p7s.
- Натисніть кнопку "Перевірити".
Далі портал видасть інформацію про накладені підписи. Зокрема можна завантажити оригінальний файл, на який було накладено підпис, та ознайомитись з його змістом.
Для цього натисніть кнопку "Зберегти файл",
– уточнили у Дії.
Зауважте! Для того, аби завантажити підтвердження перевірки підпису, слід натиснути кнопку "Завантажити квитанцію".
Що ще слід знати про Дію?
Через Дію можна подати заяву для реєстрації ФОП. Це робиться за 10 хвилин та не вимагає звернення до державного реєстратора. Розгляд документів здійснюють протягом 24 годин.
Також українці вже почали отримувати запрошення на "скринінг здоров'я 40+" у Дії. Перші запрошення надійшли 31 січня. Після підтвердження участі у програмі 2 тисячі гривень автоматично зараховуються на вашу Дія.Картку.