Что известно о тестировании исполнительных документов в Дії?
Получение исполнительного документа – это основание для исполнения решения суда. В Дії решили его цифровизировать так, что его получение заняло у пользователя всего несколько минут. Об этом сообщили представители портала в Телеграме.
Смотрите также Судебный сбор: обязательно ли платить за обращение в суд
Исполнительные документы бывают разные. Это и решение о принудительном взыскании средств, имущества и других действий в отношении должника. В Дії рассказывают, что хотят сделать так, чтобы процесс получения и подачи исполнительных документов стало удобным и полностью прозрачным.
Вместо визитов в суд, ожидания в очередях и бумажной переписки с исполнителями – несколько кликов в приложении Дія,
– говорится в сообщении.
После модернизации системы люди смогут легко получить документ онлайн, а также автоматически заполнять заявление и отслеживать статус исполнения решения в своем смартфоне.
Сейчас Дия нуждается в помощи тестировщиков, которые рассказали, хорошо ли работает услуга. Чтобы принять участие нужно:
- быть гражданином Украины;
- иметь РНОКПП (идентификационный код);
- иметь судебное решение, которое вступило в законную силу и требует принудительного исполнения.
Для участия в бета-тестировании нужно записаться по ссылке на портале Дія.
Простые шаги для регистрации на бета-тестирование услуги / Скриншот
Стоит отметить! К исполнительным документам относятся, в частности, исполнительные листы, судебные приказы, постановления суда или органов власти, которые передаются исполнителю для взыскания средств или выполнения обязательств. В статье 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" говорится о том, что исполнительный документ могут выдавать в форме электронного документа, на который наложена квалифицированная электронная подпись в соответствии с законами Украины.
Какие нововведения есть в Дії в 2026 году?
Чтобы создать новую Дія.Підпис человеку необходимо иметь один из документов в приложении Дія. Для проверки подписи на портале можно загрузить оригинальный файл и квитанцию.
Кроме того, с помощью приложения теперь работает подсистема контроля доступа к персональным данным. В ней пользователи будут узнавать о запросах государственных органов.
С 1 марта проценты Национального кэшбэка, который собирается через банки в Дії, изменятся в зависимости от категории товара. Увеличение будет происходить в зависимости от процента импорта.