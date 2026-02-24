Что изменили в проверке электронных подписей?

О том, как усовершенствовали систему валидации, говорится на ресурсе Главбух.

Теперь доступна проверка украинских подписей и подписей ЕС. Система автоматически различает украинские КЭП и зарубежные, что облегчит процесс проверки договора с европейскими партнерами.

В преимуществах обновления в частности скорость сервиса и генерирование электронного отчета. После проверки любой подписи сервис id.gov.ua разработает специальный отчет с печатью КНЕДП "Дия".

Этот документ будет иметь юридическую силу и его можно будет добавлять к делам компании или как подтверждение государству в определенных вопросах.

Чтобы воспользоваться обновленной услугой нужно:

перейти на страницу обновленного сервиса;

загрузить файл с подписью;

мгновенно получить результат валидации (проверки) КЭП и загрузить отчет.

Обратите внимание! Перейти на новую версию рекомендуется до 1 июня 2026 года. После этого предыдущая версия, которой сейчас позволяют пользоваться, будет недоступной.

В частности, как отмечает Минцифры, такое обновление является коренным, с "перестройкой" по европейским практикам.

В чем разница между электронной подписью и КЭП?

Понятие цифровой подписи и КЭП являются синонимичными. Фактически означают одно и то же, однако все же имеют отличие. Об этом говорится на сайте Ощадбанка.

Там отмечают, что электронная подпись – это своеобразный ключ для идентификации личности и подтверждения авторства. Обычно это:

зашифрованный файл, который получаем от банка для подписания документов;

логин на сайтах;

Дия.Подпись;

СМС на почту для подтверждения операции.

Вместо этого КЭП, или квалифицированная электронная подпись – это та же электронная цифровая подпись (ЭЦП), но усовершенствованная, более надежная.

Если электронная цифровая подпись – это как электронный чек, то КЭП – нотариально заверенная доверенность. В целях безопасности стоит использовать последнюю.

Как в Украине цифровизируют "бумажные" услуги?