Понад 25 тисяч компаній та держустанов уже відмовилися від цієї рутини, інтегрувавши сервіси Дії. Вони перетворили процеси, які раніше тривали години, на кілька кліків у смартфоні. І це не магія, а чіткі інструменти, які доступні кожному бізнесу. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Як керівник команди впровадження Дії, я часто чую міф: "Інтегрувати державні сервіси довго, складно й бюрократично". Спойлер: ні. Наш абсолютний рекорд – повна інтеграція Дія.Підпису партнером усього за добу.

Щоб бізнес міг під'єднуватися швидко, ми побудували сервісний підхід.

Даємо тестове середовище. Ваші розробники можуть безпечно "погратися" з налаштуваннями на штучних акаунтах, не чіпаючи реальних даних.

Спілкуємося в месенджерах, а не листами. Жодної бюрократії – питання вирішують у чатах за хвилини.

Залучаємо штучний інтелект. Щоб менеджери не тонули в однотипних запитах, первинну комунікацію бере на себе АІ-чатбот Наталка. Вона вже обробила понад 5 800 звернень і зняла 30% навантаження з команди.

Отже, що саме Дія пропонує бізнесу сьогодні? У нас є 5 ключових продуктів, які закривають 99% потреб в ідентифікації та документообігу.

Шеринг – отримання копії одного документа.

Мультишеринг – отримання пакета документів у межах одного запиту.

Дія.Підпис – підписання документів та ідентифікація особи.

Валідація – миттєва перевірка правдивості документа.

Антибот – підтвердження, що дію виконує реальна людина, без збору персональних даних.

А тепер детальніше про кожен із сервісів.

Шеринг документів

Цей інструмент зробив революцію у взаємодії компаній з клієнтами під час надання послуг. Фотографування документів, сканкопії та ручне введення даних залишилися в минулому. Це базовий сценарій отримання цифрових копій, коли від людини потрібен один конкретний документ. Це швидко, точно й не вимагає зайвих рухів.

Працює все дуже просто. Компанія надсилає запит на копію документа в застосунок користувача, клієнт підтверджує шеринг Дія.Підписом, копія одразу потрапляє в систему установи. Загалом українці пошерили документи через Дію вже понад 57 мільйонів разів.

Приклади використання

Готелі: швидке заселення без заповнення паперових анкет на рецепції.

Поштові оператори: отримання посилок вартістю понад 5 тисяч гривень.

Ритейл: спрощений процес повернення товарів.

Системи електронних торгів: участь фізичних осіб в аукціонах Prozorro.Продажі.

Міські сервіси: Київ Цифровий інтегрував Шеринг документів, щоб кияни могли оформлювати пільгові транспортні картки та швидко повертати евакуйовані авто.

Реєстрація на НМТ: під час реєстрації майбутні абітурієнти використовують Шеринг, щоб не вводити дані вручну, та Дія.Підпис для авторизації. У 2025 році кожен другий випускник скористався Дією, щоб зареєструватися на тестування.

Продаж авто: На AUTO.RIA через шеринг техпаспорта водії підтверджують право власності на автомобіль. Це підвищує довіру покупців до оголошення.

Мультишеринг

Часом для надання послуги одного документа замало. Якщо клієнту потрібно надіслати паспорт, довідку про доходи та РНОКПП, робити це окремими запитами довго. Тут у гру вступає Мультишеринг. Цей інструмент дає змогу отримати від клієнта одразу повний пакет документів.

Працює він так само просто, як і класичний Шеринг. Установа надсилає запит, користувач підтверджує надсилання копій Дія.Підписом. Кілька кроків – і компанія миттєво отримує необхідні дані.

За 9 місяців існування Мультишерингу українці скористалися ним майже 5 мільйонів разів.

Приклади використання

Фінтех: банки активно використовують сервіси Дії для відкриття рахунків та актуалізації даних. Загалом уже 48 банків інтегрували Дію, серед яких топгравці ринку: monobank, ПриватБанк, Alliance Bank, ПУМБ тощо. Найшвидше відкриття рахунку за допомогою Мультишерингу тривало всього 93 секунди.

Страхування: у страхових компаніях, як-от lilo, VUSO та UNIQA, клієнти оформлюють поліси й урегульовують страхові випадки онлайн за допомогою Дії.

Сервіси каршерингу: у Getmancar українці шерять паспорт і посвідчення водія, уникаючи довгих фотосесій документів.

Мобільні оператори: Дія допомагає клієнтам Київстар швидко реєструвати новий номер або переносити його від іншого оператора.

Процеси працевлаштування: в Uklon водії в один клік надсилають документи для реєстрації через Мультишеринг і розпочинають роботу без зайвого очікування.

Дія.Підпис

Це комплексне рішення для цифрової взаємодії. По-перше, Дія.Підпис дає змогу засвідчувати документи через смартфон, адже він має таку ж юридичну силу, як і підпис рукою. По-друге, це інструмент для миттєвої авторизації клієнтів.

Дія оновила роботу технології, щоб зробити її ще зручнішою для користувачів і більш конверсійною для партнерів. Створення підпису тепер відбувається через зчитування NFC-чипа біометричного документа – це гарантує найвищий рівень безпеки.

А от саме використання стало максимально простим: клієнту більше не потрібно щоразу проходити фотоперевірку. Достатньо ввести унікальний 6-значний код. Для бізнесу це означає, що клієнт підтверджує угоду чи входить у сервіс за лічені секунди, без зайвих рухів і помилок при зчитуванні обличчя.

Загалом українці скористалися Дія.Підписом уже майже 130 мільйонів разів.

Приклади використання в документообігу

Сервіси на кшталт Вчасно, Deals чи WhiteDoc використовують Дія.Підпис для миттєвого підписання договорів, актів та заяв. Це економить час користувачів і дає змогу вирішувати справи онлайн – без паперів і зайвих зустрічей.

Аптечний холдинг АНЦ, Люксоптика, Ковальська, EVA, МХП та інші компанії інтегрували Дія.Підпис для оптимізації HR-процесів – підписання кадрових документів, зокрема заяв про відпустку.

Організатори спортивних заходів Run Ukraine використовують Дія.Підпис, щоб учасники забігів могли швидко й легко підписувати стартові листи та брати участь у подіях.

Приклади використання для підтвердження особи

Укрзалізниця використовує ідентифікацію через Дія.Підпис для відсіювання спекулянтів під час купівлі квитків на популярні міжнародні рейси.

використовує ідентифікацію через Дія.Підпис для відсіювання спекулянтів під час купівлі квитків на популярні міжнародні рейси. Театр імені Івана Франка застосовує верифікацію покупців для боротьби з перепродажем квитків.

застосовує верифікацію покупців для боротьби з перепродажем квитків. Work.ua використовує інструмент для ідентифікації роботодавців і підвищення надійності платформи.

використовує інструмент для ідентифікації роботодавців і підвищення надійності платформи. Військовослужбовці 12 бригади "Азов" отримують захищений доступ до сервісів застосунку "4308" через авторизацію за допомогою Дія.Підпису.

отримують захищений доступ до сервісів застосунку "4308" через авторизацію за допомогою Дія.Підпису. Платформи Pleex та Перші Леді інтегрували Дію для верифікації користувачів, щоб відсіювати фейкові акаунти та захищати сервіси від спаму.

інтегрували Дію для верифікації користувачів, щоб відсіювати фейкові акаунти та захищати сервіси від спаму. Застосунок Promova надає українцям безоплатний преміумдоступ до вивчення англійської мови з Дія.Підписом.

надає українцям безоплатний преміумдоступ до вивчення англійської мови з Дія.Підписом. AUTO.RIA, DIM.RIA, Rieltor.ua та ЛУН використовують Дія.Підпис для підтвердження продавців, щоб зменшити кількість неправдивих оголошень.

використовують Дія.Підпис для підтвердження продавців, щоб зменшити кількість неправдивих оголошень. Завдяки Дія.Підпису понад 20 000 студентів і викладачів КПІ імені Ігоря Сікорського отримують швидкий і зручний доступ до університетських сервісів.

Валідація

Цей інструмент незамінний для бізнесу, якому потрібно миттєво перевірити правдивість документа клієнта.

Головний кейс – перевірка віку при продажу товарів для повнолітніх. Касиру не потрібно вираховувати рік народження – він просто сканує штрихкод документа в Дії і бачить підтвердження на своєму екрані. Це пришвидшує обслуговування та знімає ризики штрафів для компаній.

Антибот

Інструмент для тих, хто хоче працювати з реальними людьми, а не фейковими акаунтами і при цьому не збирати зайвих персональних даних.

Приклади використання:

LifesaverSIM: ігровий симулятор для тренування навичок такмеду. Верифікація через Дію дає українцям безоплатний преміумдоступ.

ігровий симулятор для тренування навичок такмеду. Верифікація через Дію дає українцям безоплатний преміумдоступ. I'm Ukrainian: цифрове ком'юніті для українців за кордоном використовує Дію для підтвердження громадянства.

Висновок

Ваші клієнти вже звикли до швидкості цифрової держави. Вони не хочуть носити папери, заповнювати бланки рукою чи чекати в чергах. Інтеграція Дії – це вже не про "інноваційність заради інноваційності", це про базовий рівень сервісу та повагу до часу клієнта.

Усі технічні деталі та інструкції для під'єднання вашого бізнесу зібрані на сайті Інтеграції Дії.